La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, fue una de las invitadas a La FM en la mañana de este miércoles 6 de septiembre; sin embargo, la entrevista no se pudo llevar a cabo por una acalorada discusión que tuvo el periodista Luis Carlos Vélez con la jefe de esa cartera.

(Vea también: Anuncian nuevas ayudas (créditos) para miles de personas en Colombia; dan beneficios)

La confrontación se dio en el momento en que a Mojica le preguntaron sobre el borrador del decreto con el que se busca promover la movilización y organización campesina para impulsar la reforma agraria. El comunicador le preguntó cómo iban a manejar el bloqueo de las vías y cuáles eran los alcances de la fuerza pública para intervenir; sin embargo, la ministra respondió con inconsistencias y eso desató la indignación de Luis Carlos Vélez.

“Yo no sé por qué usted insiste que el ejercicio de la movilización, es el ejercicio de grupos armados ilegales. Una persona tan poderosa como usted no puede decir al aire que los campesinos que se movilizan en territorio están cometiendo crímenes”, le dijo la ministra a Vélez, en una respuesta que desató la sorpresa en la mesa de La FM.

Lee También

De inmediato, el periodista le respondió y cortó la entrevista, pues consideró que fue una falta de respeto lo que había hecho Mojica con él: “No ponga palabras en mi boca que no he dicho, me está estigmatizando. Yo no he dicho eso, por favor no le mienta a la gente y respéteme. Está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que no he dicho. La puedo denunciar por injuria y calumnia”.