La versión oficial es que se han formalizado 1.015.000 hectáreas que corresponden a corresponden a predios rurales y otras 396.000 hectáreas en zonas urbanas, lo que da un total de más de 1,4 millones de hectáreas en un año de Gobierno. Una cifra que parece bastante promisoria y que podría tener en líos al Ministerio de Agricultura.

Sin embargo, esas cuentas podrían estar desfasadas. En un documento interno de la Agencia Nacional de Tierras revelado por el diario El País quedó evidenciado que de esa cifra unas 693.075 hectáreas ya habrían sido formalizadas en restitución por gobiernos anteriores, mientras que solo 120.932 tendrían fecha de la administración anterior.

Mejor dicho: que el gran éxito de la formalización de tierras que ha aclamado el presidente Petro ante el Congreso y en videos publicitarios de la Casa de Nariño no sería tan preciso como lo ha pintado el jefe de Estado.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, ha dicho que las tierras para la formalización (y para la misma reforma agraria) han sido compradas terceros, teniendo en cuenta que se viene “trabajando donde la tierra sea más fértil”.

Precisamente, conseguir terrenos fértiles y que no tengan conflictos de tierras de épocas anteriores del conflicto armado en Colombia (o hasta de la época de la violencia misma) ha sido uno de los limitantes para que esos procesos avancen porque la Agencia estaría haciendo un estudio muy detallado de cada predio antes de adquirirlo.

“Tierra que sea fértil para producción de alimentos, que no tengan procesos de restitución, que no esté reclamada por otras personas en los Consejos de Restitución, que no esté inundada, que no sea inundable y tierra que no esté ocupada”, dijo Gerardo Vega en marzo de 2023, en un comunicado citado por la Presidencia.