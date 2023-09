El comentarista deportivo se manifestó en defensa de su hijo, aunque sin dar nombres propios, luego de que este se cruzara con la titular de la cartera durante una entrevista radial que se estaba emitiendo en vivo.

En medio de la charla, la ministra Jhenifer Mojica justificó el decreto impulsado por el Gobierno para financiar una movilización campesina que promocione la reforma agraria que próximamente será presentada.

En ese sentido, la mujer optó por atacar a Luis Carlos Vélez en vez de argumentar su postura manifestando lo siguiente:

“Yo no sé por qué usted insiste en que el ejercicio de la movilización, es el ejercicio de grupos armados ilegales. Una persona tan poderosa como usted no puede decir al aire que los campesinos que se movilizan en territorio están cometiendo crímenes”.

En consecuencia, Luis Carlos Vélez contestó pidiéndole a la funcionaria que no dijera mentiras, que no lo pusiera en riesgo y le advirtió que podría llevar esos señalamientos a la justicia:

“No ponga palabras en mi boca que no he dicho, me está estigmatizando. Yo no he dicho eso, por favor no le mienta a la gente y respéteme. Está poniendo mi vida en peligro diciendo cosas que no he dicho. La puedo denunciar por injuria y calumnia”.

Acá, el audio de la confrontación:

#Atención | MinAgricultura, Jhenifer Mojica, no responde a preguntas de La FM y hace graves señalamientos pic.twitter.com/vX26go4kIg — La FM (@lafm) September 6, 2023

El comentarista deportivo, que es abierto opositor del actual Gobierno Nacional y de Gustavo Petro en particular, desaprobó el proceder de la funcionaria con su hijo hablando incluso de “terrorismo”.

“Poner en boca de una persona y más si es comunicador palabras que no ha dicho es una forma ‘elegante’ y disimulada de hacer terrorismo”, trinó sin dar nombres propios, como es habitual en él.

Lo que no se sabe es si Luis Carlos Vélez llevará el caso a la justicia, como lo advirtió.

Acá, la publicación del periodista deportivo: