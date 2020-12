Román se volvió tendencia en redes sociales después de que miles de personas se refirieran al video que publicó en el que aparece mostrando los cambios que le hizo a su motocicleta Harley-Davidson, una de las marcas más costosas del mercado.

Los críticos del actor, que también es activista y defensor de algunas causas de la izquierda en Colombia, se lanzaron con esos comentarios por tener una motocicleta de alta gama y, a su vez, estar a favor de causas ligadas a sectores políticos de izquierda contradictores de la derecha en Colombia.

Precisamente, una de las que salió a criticar a Román fue la senadora María Fernanda Cabal, que se sumó a la tendencia y lanzó un fuerte comentario en contra del actor: “Todo comunista ama lo que dice que odia”: escribió la congresista del Centro Democrático, en Twitter.

Asimismo, el congresista Jaime Felipe Lozada también criticó la lujosa moto de Román y hasta aprovechó para mandarle un ‘pullazo’ por su ideología política.

Estas son algunas de las críticas hacia Julián Román:

He visto que han criticado a @JulianRoman por tener una Harley, a mi la verdad me alegra y espero que la disfrute mucho, porque en el país que él sueña no la podría tener, ni disfrutar.

— Jaime Felipe Lozada (@jaimeflozada) December 21, 2020