green

El congresista del Partido de la U hizo una propuesta modificativa en la que solicita que se reduzcan las cuotas de género para las mujeres de un 50 % a un mínimo de 30 %, informó Blu Radio.

En diálogo con esa emisora, Salazar explicó las razones por las que considera que su propuesta (rechazada en primera instancia) debería ser revisada y aprobada.

Argumentó que la idea va dirigida hacia las regiones más apartadas del país, donde es imposible encontrar la cantidad mínima de mujeres interesadas en postularse para puestos políticos. Allí fue donde hizo referencia al “nivel intelectual” de las mujeres y cómo este es desigual en las grandes ciudades a comparación de las zonas rurales.

“De pronto en Bogotá no hay problema porque el nivel intelectual es altísimo, pero en las regiones hay municipios muy pequeños donde se hacen listas al Concejo de 10 personas y conseguir el 50 % de mujeres dispuestas a meterse en la lista es imposible”, manifestó, en esa cadena radial.

El representante a la Cámara hizo hincapié en que no se trata de reducir la participación femenina en política, pero que sí apunta a que en aquellos listados en los que no haya suficientes mujeres inscritas, entonces no se deban reducir cupos de aspiraciones políticas a los hombres.

“Ya nos pasó en el Concejo de Valledupar. Son 19 puestos; intentamos meter el 30 % de participación de mujeres, que eran 6 mujeres, y no fue posible. Tocó reducir la lista a 16 puestos porque no había forma de que más de 3 mujeres se le midieran al reto del liderazgo”, indicó, en ese medio.

Asimismo, calificó a su propuesta como acertada, ya que considera que se acomoda a la realidad de regiones del país en los que el desinterés en política abunda.

Esta es la propuesta de José Eliecer Salazar:

José Eliecer Salazar by David Rios on Scribd

“Hay muchísimas mujeres preparadas y capacitadas, pero no todas están dispuestas a meterse en la política. Este es un tema histórico. Gradualmente debemos ir cambiando esas costumbres”, señaló, en ese espacio.

Al ser interrogado por las periodistas de esa cadena radial, Salazar comenzó dando algunos argumentos, pero finalizó la conversación abruptamente.

Esto se dio cuando se analizó el hecho de que la propuesta hable de “un mínimo de 30 % hasta un máximo del 50 % de mujeres” razón por la que Camila Zuluaga interpeló a Salazar, pero este argumentando que tenía que subirse a un avión empezó a cerrar la entrevista.

La última pregunta que Zuluaga le hizo fue si Dilian Francisca Toro, presidenta del Partido de la U, sabía de esta propuesta, a lo que él dijo que no sabía. Sin embargo, manifestó que su idea sí tenía la aprobación de un gran sector de su partido y que la propuesta “no fue aprobada” (en primera instancia) por lo que “no hay rollo” acerca de su controversial iniciativa.