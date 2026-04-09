Una nueva oportunidad académica en el exterior abrió el Icetex para directivos de instituciones de educación superior en Colombia, con una misión en China enfocada en innovación, inteligencia artificial y tecnología avanzada. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de Fodesep y apunta a fortalecer la proyección internacional del sector educativo.

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El programa tendrá lugar entre el 11 y el 23 de mayo de 2026 e incluye una agenda académica de 10 días en territorio chino. La convocatoria, que ya está abierta, recibirá postulaciones hasta el 10 de abril a las 5:00 p. m., mientras que los resultados se notificarán posteriormente por correo electrónico.

Uno de los puntos más llamativos es que la experiencia será completamente financiada para hasta 15 participantes, quienes accederán a un recorrido académico por algunas de las ciudades más influyentes en desarrollo tecnológico:

Beijing

Shanghái

Hangzhou

Shenzhen

Hong Kong

En estos destinos, los seleccionados tendrán contacto directo con universidades, centros de investigación y compañías del sector tecnológico, con el fin de conocer modelos de desarrollo en áreas como inteligencia artificial y computación cuántica.

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El financiamiento cubrirá los principales costos del viaje, lo que convierte esta convocatoria en una de las más atractivas del momento. Entre los beneficios se incluyen tiquetes internacionales ida y vuelta, alojamiento durante 10 noches, alimentación parcial, transporte entre ciudades, entro otros.

Aun así, los aspirantes deberán cubrir ciertos gastos por su cuenta:

Traslados nacionales hasta Bogotá.

Costos de visa.

Gastos personales y alimentación no incluida.

Servicios adicionales de aerolínea.

Roaming internacional.

Gastos médicos adicionales.



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Quiénes pueden aplicar a las becas del Icetex en China

El perfil requerido está orientado a líderes del ámbito educativo con experiencia comprobada, quienes deberán cumplir condiciones específicas para ser tenidos en cuenta. Entre los requisitos están:

Tener entre 25 y 60 años.

Contar con título profesional.

Acreditar al menos 36 meses de experiencia en educación superior.

Certificar nivel de inglés B1.

No presentar deudas con Icetex (si aplica).

Disponer de tiempo completo durante la misión.

También será necesario presentar documentación clave dentro del proceso de selección:

Copia de la cédula.

Pasaporte vigente.

Certificación laboral actual.

Carta de compromiso.

Plan de multiplicación avalado por la institución.

Certificados de antecedentes.

Carta de aval institucional.

Finalmente, la entidad recalcó que el proceso es gratuito y que no se necesitan intermediarios, por lo que hizo un llamado a evitar posibles fraudes. “Todos los trámites con la entidad se deben realizar de manera directa, sin intermediarios”, advirtió Icetex.

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