Humberto de la Calle habló sobre la jornada de marchas que vive Colombia este martes 20 de junio y considera que la ciudadanía está enviando un mensaje que el mandatario debe escuchar.

En su cuenta de Twitter, el excandidato presidencial y jefe negociador con las Farc señaló que la cantidad de personas que salieron a mostrar su inconformismo con su Gobierno debe hacerlo pensar, hacer una pausa y cambiar su discurso.

Sin embargo, precisó que la pregunta que le surge es si el camino que puede tomar el país es hacia una derecha radical o una más moderada. Este es su mensaje:

Esta no es la primera vez que el también exvicepresidente cree que Petro se está equivocando, pues los varios discursos que se le han visto desde el balcón de la Casa de Nariño dirigiéndose a una multitud en la Plaza de Bolívar están nublando sus objetivos.

De la Calle considera que Petro es demócrata, pero que entrar en esas actitudes hacen que transmita “demasiado odio en su discurso”.

Ese mensaje lo difundió un día después de que el mandatario convocara otra jornada de marchas para que las personas salieran a pedir que las reformas que ha presentado su administración sean aprobadas por el Congreso.

Por eso, se mostró preocupado por los ataques a la prensa y a la división de poderes en las palabras que el presidente pronunció el pasado 7 de junio y le dijo que debería dejar de hablar de que se está planeando un “golpe blando” en su contra.

El balcón de Petro eclipsa a el Petro demócrata. Demasiado odio en el discurso. Preocupan ataques a prensa. No vale decir q toda objeción a las reformas proviene de oscuros intereses. No hay tal golpe blando.Democracia se basa en el pueblo pero eso no rompe la división de poderes

— Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) June 8, 2023