El senador Humberto de la Calle se pronunció para opinar sobre el discurso que dio el presidente Gustavo Petro este miércoles en medio de las marchas a las que convocó para que sus simpatizantes se manifestaran en defensa de sus polémicas reformas sociales.

El también exnegociador de paz se mostró inconforme con lo dicho por el Jefe de Estado ante miles de sus seguidores en la capital del país, e incluso aseguró que Petro se dedicó a radicalizar su discurso, lo que, según él, ha desdibujado su talante ‘demócrata’.

Además, entre sus críticas, De la Calle señaló que el mandatario transmitió “demasiado odio en su discurso” y cuestionó que sus ataques públicos contra los medios de comunicación, a quienes Petro señaló de ser racistas y de supuestamente darle órdenes al CTI.

Y es que el jefe de Estado aseguró el miércoles que la revista Semana, según él, le da órdenes al CTI para que haga allanamientos, refiriéndose a las investigaciones que adelanta la Fiscalía por las interceptaciones ilegales que se hicieron contra Marelys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

“Acaban de allanar otras oficinas de la Presidencia. Semana ordena y el CTI obedece. No tenemos nada que ocultar, allá entraron y vieron las arañas y las telarañas de unas oficinas que ni siquiera pusimos nosotros, sino el gobierno de (Juan Manuel) Santos y el de (Iván) Duque”, planteó Petro.

Tras esas afirmaciones, el senador De la Calle planteó que “el balcón de Petro eclipsa al Petro demócrata. Demasiado odio en el discurso. Preocupan ataques a prensa. No vale decir que toda objeción a las reformas proviene de oscuros intereses. No hay tal golpe blando. Democracia se basa en el pueblo, pero eso no rompe la división de poderes”.

Pese a que De la Calle había sido hasta el momento medido y cauteloso con sus críticas al Jefe de Estado, en esta ocasión dejó claro su descontento con el discurso que adoptó Petro este miércoles y se enfocó en desacreditar teorías del mandatario como la del golpe blando.

Petro ha insistido en que desde diferentes frentes buscan darle un golpe blando, lo que se traduce en que, según él, hay fuerzas que buscan desestabilizar a su gobierno y propiciar su caída con el objetivo de impedir que se aprueben e implementen sus reformas sociales.

Este miércoles el mandatario planteó que además de querer hundir las reformas, con el “golpe blando” buscan llevarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para encarcelarlo, según él, como ocurrió con Pedro Castillo en Perú, quien fue capturado al intentar dar un golpe de Estado.