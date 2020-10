green

Sastoque, que era funcionario del CTI, fue condenado a 41 años de prisión en primera instancia; posteriormente se le rebajó la pena a 25 años y 6 meses, de los cuales cumplió 11, indicó Noticias Caracol.

No obstante, 25 años después del asesinato de León Gómez, perpetrado el 25 de febrero de 1995, exguerrilleros del ahora partido Farc reconocieron que ellos son los autores del crimen, al igual que son responsable del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre del mismo año.

Por lo mismo, Sastoque está pidiendo que se le reconozca su inocencia; dice que fue víctima de un montaje judicial, pues la Fiscalía no tuvo en cuenta las pruebas que presentó para argumentar que no estaba en el lugar de los hechos.

“El caso lo cogió la justicia regional; fiscales que no conocí, que no les vi cara. En la etapa de juicio lo mismo, hablando uno de ellos con voz distorsionada bastante tenebrosa y un vidrio oscuro. No me podía defender, los testigos nunca los vi, apenas llegaban [decían]: ‘Él fue’, y listo“, aseguró el exfuncionario en el noticiero.

Sastoque agregó en CM& que no solo estuvo 11 años en la cárcel por un crimen que no cometió, sino que además durante 15 días estuvo en un calabozo del extinto DAS y 27 meses recluido en un pabellón de máxima seguridad de la cárcel La Modelo.

Él no solo se desgastó 25 años intentando probar su libertad, indicó en los medios, sino que además perdió a su mamá en el proceso, pues ella no soportó la noticia de que él había sido condenado por el crimen que Farc ahora dicen que cometieron.

Ahora espera que la justicia colombiana le restaure su dignidad, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúa su caso, asegura Noticias Caracol, para saber si hay alguna responsabilidad del Estado en la investigación.