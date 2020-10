green

La iniciativa se discutió este martes en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, y el tema encendió la polémica de entrada ya que la propuesta va encaminada a que los departamentos que hoy solo tienen dos curules en esa corporación puedan contar con un escaño adicional en el Senado.

Esto, según los representantes que la apoyan, permitiría brindar una mayor representación a aquellos territorios que han sido “olvidados” por el Estado.

El primero en intervenir fue el representante José Daniel López, coordinador ponente del proyecto, que dijo que esta propuesta “no debiera generar un costo fiscal significativo, toda vez que el número de curules que acá se proveen casi que entran a reemplazar las curules que el acuerdo de paz les asigna al Partido Farc, que van hasta 2026, y lo que acá buscamos es, de algún modo, corregir el problema de las subrepresentaciones de territorios que hoy solo tienen dos representantes”.

Proyecto para aumentar número de senadores

Uno de los ponentes de este proyecto, el representante Jorge Méndez, dijo que esta iniciativa “es un acto de justicia” con aquellos departamentos que “nunca han tenido representación en la Cámara Alta”.

“Lo que vemos hoy día es que se ha concentrado el poder de la Cámara Alta (Senado) en Bogotá y departamentos como Antioquia, Valle del Cauca y Atlántico, dejando a la periferia sin representación para poder adelantar la gestión de proyectos regionales”, afirmó Méndez, que basó su argumento en la descentralización del poder.

Otro de los que se sumó a esta propuesta fue el representante liberal Juan Carlos Losada, que dijo que los senadores “sacan votos en todas partes y no representan a nadie, no representan gente, no representan ciudadanos ni territorios, lo único que representan es el feudo de donde provienen”.

Si bien una gran mayoría de congresistas se mostró a favor de esta iniciativa, el representante Edward Rodríguez argumentó que “aumentar 12 senadores en medio de la peor crisis que vive hoy Colombia, no tiene presentación”, y se quejó de que “algunos aprovechen la reforma política para colgar micos”.

Como Rodríguez alegó que si se eleva el número de congresistas eso implica, también, aumentar el costo del salario de los nuevos legisladores y de sus asesores, el representante Harry González, otro de los ponentes del proyecto, dijo que “esta es una discusión que vale la pena dar, pero que no debería ser un elemento de juicio importante cuando se trata de la representación política y la democracia en Colombia”.

“Es que es muy grave que la mitad de Colombia no tenga presentación en el Senado, y ese criterio afecta a las regiones en su desarrollo, en el presupuesto de la región”, agregó González.

Al final del debate, la Comisión Primera aprobó lo que llamó ‘Senado Regional’, que se establece que “habrá un senador adicional por cada una de las circunscripciones territoriales que cuenten con solo dos representantes a la Cámara”, y que estos candidatos que sean elegidos deben ser oriundos de los respectivos departamentos o, al menos, haber vivido allí los dos años anteriores a su elección. Esta discusión pasará ahora a la Plenaria de la Cámara.

Reacciones por aumento de número de congresistas

La Cámara de Representantes compartió varias de las reacciones y argumentos de los representantes que participaron en esta primera discusión de la reforma política, que supera así su primero de ocho debates.

#ComisiónPrimera aprueba el proyecto #ReformaPolítica , continua su trámite respectivo. pic.twitter.com/ANw2YbkUl3 — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 6, 2020

Acá también compartimos el debate completo en la Comisión Primera (lo del ‘Senado Regional’ se discute desde 3:36:35 en adelante):

Representante @DavidPulidoNov : “Aquí lo que se ha buscado son fórmulas que van en contra a generar mayor costo, me parece muy mezquino que se le niegue la oportunidad a medio país a ser representado y defendido” #ComisiónPrimera #ReformaPolítica pic.twitter.com/ZJXwBFLAxk — Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 6, 2020

Quienes a diario se rasgan las vestiduras porque mentirosamente dicen q el Gob. Nal. no invierte en los pobres y en reactivación económica, aprobaron 12 nuevas curules para senadores; no les basto con las q regalaron a las FARC. Doble moral q solo genera indignación y vergüenza — Edward Rodríguez (@EDR_CD) October 6, 2020

Se aprueban en @ComisionPrimera nuevas curules en Senado para departamentos que no tienen representación allí. Comparto la necesidad de sobre representar territorios rurales de menos densidad poblacional, pero intervine para señalar algunas preocupaciones. Mi intervención 👇🏽 pic.twitter.com/mM9lq865uL — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) October 6, 2020