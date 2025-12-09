En un hecho que ha despertado indignación y llamados a la justicia en Soacha, la vigilante Selena Monsalve, de 23 años, ha denunciado acoso y agresión por parte de José Arturo Figueredo, Inspector de Policía de esta localidad.

Las denuncias de la joven vigilante están sustentadas en un video que ella misma grabó el 3 de junio de 2025 en la Inspección Sexta de Policía de Soacha. En este, se observa cómo Figueredo hace acciones físicas y verbales inapropiadas sin el consentimiento de la joven, incluyendo besos, tocamientos en áreas íntimas y hostigamiento verbal de carácter sexualizado, como informó Noticias Caracol.

Sin embargo, esto parece no haber sido un episodio aislado. Monsalve y otras compañeras vigilantes, que prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias, afirman que desde enero de 2025 han sido objeto de acoso constante por parte del inspector, quien aprovechaba su posición de poder para hacer tocamientos y emitir comentarios sexuales. Según testimonios, una de las vigilantes incluso renunció a causa del constante temor a ser atacada, según el citado noticiero.

Según informó el medio local, Figueredo cuenta con una destacada trayectoria profesional, ejerciendo cargos importantes en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y ocupando desde 2021 la posición de inspector de Policía en Soacha. Frente a las graves acusaciones, el inspector solo ha negado los señalamientos, sin dar explicaciones sobre el preocupante contenido del video, según el informe periodístico.

Lo único que se atrevió a decir es que el caso ya está en manos de sus abogados y que se defenderá con todas las de la ley sobre las acusaciones en su contra; sin embargo, causa extrañeza como es que dará sus argumentos, teniendo en cuenta que el video explicito lo deja en evidencia y muy mal parado.

La acusación ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación y de la Alcaldía de Soacha desde principios de junio de 2025. Paralelamente, la Personería de Soacha está adelantando una investigación disciplinaria. Ante el delicado caso, organizaciones de derechos humanos y colectivos de mujeres han mostrado preocupación por la protección de las víctimas y la imparcialidad del proceso.

