El presidente Gustavo Petro se pronunció luego de la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena, argumentando que el exmandatario regional incurrió en doble militancia.

La resolución, emitida en la noche del jueves 8 de mayo, causó una inmediata reacción del jefe de Estado, quien manifestó su desacuerdo a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Acato la decisión judicial sobre el gobernador del Magdalena, pero no puedo compartirla”, escribió Petro, dejando en claro que, aunque respeta el fallo, no coincide con su interpretación jurídica.

Acato la decisión judicial sobre el gobernador del Magdalena, pero no puedo compartirla. Afecta el bloque de constitucionalidad, contradice la convención americana de derechos humanos, El consejo de Estado en pleno, en años anteriores, logró en mi caso, dictar una juridicidad… pic.twitter.com/0AWDwd7Hrk — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2025

Además, en un evento que se llevó a cabo en Cubará, Boyacá, el mandatario hizo una breve mención a la decisión del alto tribunal y lo criticó por lo que consideró como una “agresión”.

“Ya nos tumbaron un gobernador de la izquierda colombiana en el Magdalena, pero no me voy a referir a eso ahora. Es que esto es una agresión a fondo por coaliciones”, aseguró Petro, según recogió El Espectador.

Sin embargo, luego de que se conociera esta reacción, en la madrugada de este viernes, el mandatario volvió a trinar en respuesta a una publicación del citado medio.

“No me voy en contra del consejo de estado. No enciendan fuegos donde no existen. Los derechos políticos son derechos fundamentales. No existe la ley de coaliciones, pero las permite la constitución. Siempre la Constitución es superior a la ley”, escribió el dirigente.

¿Qué pasó con la elección del gobernador de Magdalena?

El Consejo de Estado, máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa en Colombia, determinó que Rafael Martínez violó el régimen de doble militancia al apoyar a candidatos de otros partidos políticos. En concreto, respaldó a María Charris y Miguelina Pacheco, ambas del Partido de la U, quienes aspiraban a cargos en la Asamblea Departamental del Magdalena y el Concejo de Santa Marta, respectivamente.

Según el fallo, del tribunal que también tumbo elección de Alirio Barrera en junta directiva del Senado, esta conducta vulneró la lealtad y disciplina que Martínez debía mantener con su colectividad, Fuerza Ciudadana, motivo suficiente para declarar nula su elección como gobernador.

La Postura de Petro sobre la doble militancia

El presidente Petro cuestionó que la actuación de Martínez pueda interpretarse como doble militancia. A su juicio, se trató de una práctica de coalición política, permitida por la Constitución, y no de una infracción al régimen de partidos.

“Coaligarse implica la unión de dos o más fuerzas políticas para alcanzar un objetivo electoral, diferente a la doble militancia, que es pertenecer activamente a dos partidos distintos al mismo tiempo”, explicó Petro.

En sus declaraciones —tanto en redes sociales como durante un evento público en Cubará, Boyacá—, el mandatario recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege los derechos políticos de los ciudadanos.

Mencionó incluso su propio caso, cuando fue restituido en su cargo como alcalde de Bogotá por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de una destitución que también carecía, según dijo, de sustento normativo claro.

“La función del Consejo de Estado es dictaminar sobre la legalidad, y esta implica ley. ¿Entonces cómo puede destituir a funcionarios de elección popular si no hay una norma específica porque el Congreso no la ha expedido?”, se preguntó Petro.

Finalmente, Petro, bajo su punto de vista, insiste en que las colisiones políticas eximen de la doble militancia y que es injusto el proceso contra Martínez.

“Para la estabilidad democrática y la libertad política, es imprescindible el control de constitucionalidad de las coaliciones. La coalición política excluye la doble militancia”, concluyó.

No me voy en contra del consejo de estado. No enciendan fuegos donde no existe. Los derechos politicos son derechos fundamentales. No existe la ley de coaliciones, pero las permite la contitución. Siempre la Constitucion es superior a la ley La coalición política excluye la… https://t.co/55pG5FaXHF — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2025

