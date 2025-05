Pese a que los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, capturados este miércoles 7 de mayo por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), están en las mismas condiciones frente a la justicia, el presidente Gustavo Petro trata al primero con puño de hierro y al segundo con guante de seda, representado por su silencio.

A Name y Calle los investiga la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, haber recibido 3.000 millones de pesos el primero y 1.000 millones el segundo para impulsar las iniciativas del Gobierno en el Congreso. Después de capturados, el mandatario publicó un confuso mensaje en X que luego eliminó, pero que el país alcanzó a leer: dijo que Name “saboteó la reforma pensional”, engavetándola durante siete meses para que “no quedara su tiempo de discusión”. También afirmó que el expresidente del Senado “se opuso a todos” los proyectos de su Gobierno, “y ahora va a la cárcel, sindicado de robar al gobierno y al pueblo”. Luego, el mandatario escribió unas líneas ininteligibles.

Hasta este jueves por la mañana (9:00 a. m.), sin embargo, el jefe de Estado no se había pronunciado sobre el caso de Calle, a pesar de que los dos congresistas están en las mismas condiciones. Por ejemplo, a los partidos a los que pertenecen (Alianza Verde, en el caso de Name, y Partido Liberal, en el de Calle) se les aplicará la figura de la silla vacía, en virtud de la cual los escaños de Name en el Senado y de Calle en la Cámara no pueden ser reemplazados. Esto debido al tipo de delitos por los que son investigados, que están vinculados a la corrupción.

Otra cosa sitúa en el mismo plano a los dos detenidos: ambos son señalados por el exdirector y exsubdirector de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, respectivamente, de recibir dineros provenientes de esa entidad con el propósito de sacar adelante las iniciativas del Gobierno del presidente Petro en el Legislativo. Eso lo establecerá la investigación que adelanta la Corte Suprema, pero todavía tiene un fuerte eco la afirmación del presidente Petro cuando apenas comenzaba el escándalo: “Quien diga que al senador Name le dieron dinero para aprobar las reformas del gobierno simplemente está mintiendo”.

Más investigados por corrupción en la UNGRD

Semejante afirmación luce cada vez con menos sustento, sobre todo frente al panorama que, por el mismo escándalo, enfrentan otros congresistas y que también tiene en la mira de la justicia a exministros del Gobierno de Petro como Ricardo Bonilla (Hacienda), Luis Fernando Velasco (Interior) y Carlos Ramón González (exdirector de Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre), hoy por fuera del país y señalado de haber dado las órdenes para que la repartija tuviera lugar.

Por el entramado de corrupción en la UNGRD, la Corte Suprema indaga a los representantes a la Cámara Wadith Alberto Manzur Imbett (conservador), Karen Astrith Manrique Olarte (curules de paz, Arauca), Julián Peinado Ramírez (liberal), Liliana Esther Bitar Castilla (conservadora), Juan Pablo Gallo (liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Partido Verde), y a los senadores Julio Elías Chagui Flórez (Partido de la U) y Martha Peralta Epieyú (Pacto Histórico). Para muchos, las capturas de estos congresistas son inminentes.

Antes, el presidente Petro ya había criticado a Name en otros mensajes en la misma red social por el trámite de la reforma pensional. Lo calificaba de “egoísta social”, “codicioso”. Los dos también se enfrentaron por la posibilidad de convocar una asamblea constituyente: Name le exigía al mandatario que siguiera el trámite institucional (presentando un proyecto en el Congreso), y rechazó la tesis del jefe de Estado según la cual había un complot para derrocarlo mediante un “golpe blando”.

Si bien Name y Calle empiezan a transitar por la condición de sindicados y solo la justicia establecerá su grado de responsabilidad en los delitos que les imputa, el presidente Petro solo ha tenido palabras para Name. Hasta este jueves por la mañana, el mandatario no había pronunciado ningún comentario ni escrito una línea en X sobre Calle. La razón de esa actitud casi indulgente es obvia, política: Calle fue clave en su campaña presidencial en el departamento de Córdoba, determinante para que Petro llegara a la Casa de Nariño.

Calle ha sido tan fiel al presidente Petro que se insubordinó a su partido, el Liberal, y a su director, César Gaviria, que no respaldó al hoy jefe de Estado. Calle no acató directrices y se lanzó de lleno, junto con su hermano Gabriel, a la campaña Petro presidente. En realidad, toda su familia, conocida como el clan Calle en Córdoba. Los hermanos Calle le organizaron al entonces candidato Petro eventos en Montería, San Andrés de Sotavento, Lorica, Sahagún y Cereté, y en Montelíbano, bastión político del clan.

Consiguieron que Petro ganara en 20 de los 30 municipios de Córdoba y obtuviera más del 80 % de los votos. Fueron cruciales para el proyecto político progresista en la Costa, debido a lo cual hoy el presidente retumba con uno de sus silencios característicos, esta vez frente a Andrés Calle. Pero hay un factor más que comparten Name y Calle, y en el que no podrán incidir las simpatías o malquerencias del presidente Petro: los dos deberán enfrentar sus procesos penales tras las rejas.

