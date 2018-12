Si bien en las imágenes no se observa claramente de qué denominación son esos billetes, el senador Gustavo Petro aseguró por medio de un video que eran de “5.000 pesos”, y que hacían parte de un aporte que le consiguió su amigo y entonces gerente de su campaña Juan Carlos Montes.

“El cometido de conseguir algunos recursos se lo di a mi antiguo y flamante gerente caribeño de mi campaña fracasada de 1994, Juan Carlos Montes, y él buscó a sus amigos ingenieros y arquitectos y a nuestro amigo en común Simón Vélez. Y lo logró: 20 millones de pesos que fue lo único que conseguí en billetes de 5.000 pesos de los tarros de la cocina del arquitecto de la guadua Simón Vélez, que quiso ayudar en el esfuerzo de Montes como flamante cabeza de lista de Sucre y de Petro a nivel nacional para el congreso”, explicó el senador.

Petro dijo que hace esa aclaración de los billetes porque hay versiones de que presuntamente eran de 50.000 pesos, cada uno, y argumenta que en la grabación se observan sus gestos de desaprobación al ver la cantidad de dinero en baja denominación que le estaban entregando.

“Han dicho que los billetes son de 50.000, y que ahí no hay 20 sino 200 millones de pesos. En el video, cuyo audio no publicaron en la plenaria del Senado, y la prensa se cuida en publicar, se muestra mi disgusto por recibir esa cantidad de billetes por su baja denominación. Pregunto por qué se me entrega eso así. Claro, si los billetes fuesen de 50.000 pesos el volumen hubiera sido 10 veces inferior, quizás los guardaría en el bolsillo y no existiría una imagen tan escandalosa que me costará mucho al guardar fajos en una bolsa de plástico”, agrega Petro.

Luego de explicar que ese dinero lo recibió en un apartamento, en Bogotá, propiedad de Montes en donde él vivió en arriendo, y que aunque sabía que lo estaban grabando no tenía razones para desconfiar de su amigo, Petro les pidió perdón a sus votantes por haber recibido el efectivo.

“Debo pedirle perdón a mis electores de hoy, más de ocho millones de personas, por haber recibido dinero en efectivo de un amigo en su apartamento en el pasado. Aunque eso no es delito, debí ser prudente y no lo fui y ahora estoy pagando las consecuencias que se traduce en poner en riesgo la esperanza de millones y dar pie a los contradictores”, señaló.

Finalmente, Petro intentó desmentir los señalamientos que lanzó el abogado Abelardo de la Espriella, que dijo que ese dinero supuestamente era del narcotraficante alias el ‘Loco Barrera’ y que el video aparentemente era de 2009.