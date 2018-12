El excandidato presidencial reiteró que el video se grabó en junio de 2005 cuando el Polo Democrático adelantaba elecciones para conformar la dirección nacional del partido.

Sobre la grabación, en particular, aseguró:

“Yo había observado la cámara de casete de H5 que apuntaba a la mesa. Con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad, me dieron ganas de apuntarla a otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Juan Carlos [Montes], y no conocía su obsesión por registrar los momentos de su vida”.

Petro también admitió que Montes lo grabó porque desconfiaba de él y contó la razón:

“No sabía que Juan Carlos guardaba cierta aprensión sobre mí, porque guardaba mi actitud displicente hacia los viejos amigos cuando iniciaba caminos nuevos en la política”.

A ese respecto, Petro recordó que alias ‘Cristina’, una antigua militante del M-19 exiliada en Francia, los quiso visitar en su oficina en el Congreso y él “apenas” la atendió porque estaba concentrado y tensionado por un debate que iba a dar:

“El ojo observador de Juan Carlos, quien era amigo de ‘Cristina’ […], registró mi actitud y pensó que a él le sucedería lo mismo. Eso lo llevó a la desgraciada idea de grabar con la cámara de casete mi reunión con él, donde me daría el aporte del dinero recibido en fajos de 5.000 pesos de los tarros de cocina de Simón Vélez. En la conversación, dice Juan Carlos que consiguió el dinero prestado del arquitecto”.

Por otro lado, el senador reitera su teoría de que guardaron el video, pero no para utilizarlo en algún momento con el ánimo extorsivo, ni que su publicación obedece a una “traición” de su amigo porque fue extraído por “criminales que tiene puesto en el Estado”:

Petro indicó: “El casete lo guardó durante 14 años, y al final de la alcaldía en Bogotá me lo dio a conocer. Juan Carlos estaba muy herido porque lo habían despedido de la Unidad de Mantenimiento Vial dado que su nuevo gerente, Juan Carlos Abreu, quería un equipo de su confianza. […] Fue un momento para Juan Carlos [Montes] y su familia difícil y no comprendía cómo después de tanto esfuerzo conjunto recibían un despido como resultado”.

Al esfuerzo que se refiere Petro, según cuenta, es precisamente a que Montes recogió el dinero para apoyar su campaña a la dirección nacional del Polo.

Nuevamente el senador extendió su relato y reiteró que en ese momento estaba apoyando también la campaña presidencial de Antonio Navarro porque su “sesgo mental” lo llevaba a “aceptar las viejas jerarquías del M-19”.

Dijo que, por el contrario, se proponía “encabezar la lista del Senado por el Polo y sacar la mayor votación del país”, pensando que sus debates sobre la parapolítica “podían derrotar el voto comprado de las maquinarias”, y que son precisamente esas las elecciones a las que se refieren en el video:

“Por eso mencionamos a Javier Cáceres, que encabezaba uno de los esfuerzos internos del Polo en la costa, diferente al nuestro. Las elecciones para el congreso de la unidad necesitaban recursos económicos y yo no los tenía, como me sucede casi siempre en mis actividades políticas, no tenía un peso para asumir una campaña nacional”.

En el desarrollo de esa campaña, según dice, le designó a Montes la consecución de esos recursos y él buscó a sus amigos, incluido uno en común: Simón Velez.

“Y lo logró”, agrega Petro. “20 millones de pesos, que fue lo único que conseguí en billetes de 5.000 pesos de los tarros de la cocina del arquitecto”, puntualiza.

Señala que eso quedó “debidamente registrado” en la grabación que el mismo ingeniero Montes realizó en su casa en el barrio Nueva Santa Fe, del centro de Bogotá”.

Esa versión coincide con la que relató Alejandra Montes, en Blu Radio:

“Mi papá es una persona que guarda muchos documentos. Él es un archivista aficionado. Él tiene muchísimos documentos. El video se tomó como constancia de que sí se entregó el dinero”.

Por último, quiso desmentir a una de las personas que más lo ha culpado de cometer actos ilícitos en ese video: el penalista Abelardo de la Espriella:

“El abogado del diablo dice que el video no puede ser del 2005 porque no había elecciones ese año. Se equivoca de rabo a cola. Tuvimos dos: la del congreso de la unidad y la las que empezaban para Senado y Cámara, que fueron ni mas ni menos, mis últimas elecciones al Congreso de la República”.

