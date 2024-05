Por: El Colombiano

El presidente Gustavo Petro sostuvo este miércoles un encuentro con jóvenes de diferentes partes del país en Bogotá, en el marco de una sesión conjunta del subsistema de participación juvenil. Si bien la ceremonia transcurrió con normalidad, tras el discurso del jefe de Estado y justo cuando se aprestaba a dejar el recinto, fue increpado por varios jóvenes que exigieron su presencia para detallar en sus reclamos.

Chiflidos, arengas y una molestia generalizada no tardó en invadir el auditorio, ante la mirada atónita del primer mandatario. “Estamos cansados de que venga con discursos y no nos den soluciones concretas”, alegó la consejera nacional de Juventudes, Claudia Milena Córdoba, en declaraciones recogidas por el noticiero CM&.

Fue tal la situación, que la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, que estuvo en debate por el Minigualdad, no tuvo de otra que intervenir y salir en defensa del primer mandatario: “Aquí no se trata del que más grite. No es así como podemos construir. Y si vino el presidente, la vicepresidenta y los ministros es porque estamos manifestando nuestra disposición de construir con ustedes, pero no es gritando ni irrespetando al presidente”.

#LoÚltimo | 📹 Encuentro del presidente Gustavo Petro con jóvenes termina en duros reclamos. “Estamos cansados de que venga con discursos y no nos den soluciones concretas.” ,advirtió Claudia Milena Córdoba, consejera nacional de Juventudes. El jefe de estado se iba a retirar… pic.twitter.com/NMBUDwca3T — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) May 15, 2024

Lo propio hizo el viceministro de la Juventud, Gareth Sella, que dijo que, aunque quisieran quedarse “horas y horas hablando”, era necesario cerrar el panel, por lo que también recibió reclamos: “Hemos hablado de la asamblea, venimos porque estamos en la creación de los proyectos, y todos y todas queremos una asamblea pronta y rápida. Pero vamos de manera conjunta”.

Veo al ex viceministro de las juventudes disimulando la indignación de la plataforma de jóvenes (nacional) que le cantaron la tabla al Presidente Petro. Exigen soluciones y que los escuche! No se sienten representados! pic.twitter.com/T5bQTUyyTb — Miguel Gutiérrez C.✊🏻 (@miguelgutierce) May 15, 2024

Durante su intervención, Petro, que declaró en la Fiscalía, aseguró que “el presidente de Colombia es un presidente excluido” al tiempo que salió en defensa de los jóvenes de la ‘primera línea’ que, tras protagonizar hechos delincuenciales, permanecen recluidos en centros carcelarios.

“¿Por qué me tratan como me tratan?, ¿Cómo se llama eso? Un aparecido, no. Un igualado (risas). ‘¿Qué hace ese señor en ese Palacio que solo era para nosotros?’ ¿Nosotros quiénes son? Los de los apellidos hereditarios que han gobernado Colombia todo el tiempo, los del club. ‘¿qué hace ese tipo ahí?, ¿merece ser tratado como los demás presidentes de Colombia? No’. La periodista no dice ‘señor presidente’, dice ‘Petro, ese Petro’”, sostuvo.

El jefe de Estado reclamó además que sus hijos no son tratados como los hijos de otros mandatarios. “Ni por el chiras, no les importa que (una) tenga 14 años, que sea joven. Van es con la sierra eléctrica por delante, porque se acostumbraron a usar la sierra eléctrica sobre los excluidos”, agregó.

Aunque Petro sostuvo que aún le “tienen respeto”, alegó que lo tratan como un excluido que “no merece estar” en la Presidencia y debe irse: “’Ese lo metemos en un ataúd’, decían. El presidente también es un excluido porque no es de ellos, y tratan todo de esa manera para normalizar que no tengamos derecho”.

Precisó además que un grupo de la dirigencia política y económica considera que “no tiene derecho a ser presidente”, misma problemática que –aseguró– vive el joven al que le dicen “no tiene derecho a vivir, el de la ‘primera línea’ no tiene derecho a libertad, la mujer pobre no tiene derecho a ser mujer, ni siquiera el feminismo es para ella”.

