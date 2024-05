El presidente Gustavo Petro se reunió con varios jóvenes en Bogotá, en el marco de la sesión conjunta del subsistema de participación juvenil. Durante el evento, el mandatario hizo referencia a su percepción sobre la exclusión que sufren él y su familia, señalando que el trato que recibe no es el mismo que han tenido el resto de expresidentes en el país.

El mandatario cuestionó la manera en como algunas personas se refieren a su hija menor, pues según el presidente, arremeten contra ella sin importar su edad. Incluso, expuso una analogía con una sierra eléctrica, que, según él, es la que usan contra los “excluidos”.

Para Gustavo Petro, hay un grupo poblacional que lo trata como excluido e, incluso, consideran que no debe estar en la presidencia. El jefe de Estado hizo referencia a varios comentarios que suelen viralizarse en redes sociales.

"¿Por qué me tratan como me tratan? Porque consideran que soy un igualado, que no merece ser tratado como los demás presidentes de Colombia, me tratan como un excluido. ¿Eso no es lo mismo que le pasa a los jóvenes en una barriada popular? ¿No es lo mismo que le pasaba a la…

“Me tratan como un excluido, ese no merece estar ahí, ese merece irse de ahí, ese no nos lo aguantamos más, ese lo metemos en un ataúd. […] ¿Por qué me tratan como me tratan? Porque consideran que soy un igualado, que no merece ser tratado como los demás presidentes de Colombia, me tratan como un excluido”, puntualizó.