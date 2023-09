Aunque durante la campaña presidencial aseguraba que tenía la fórmula para resolver todos los males del país, Gustavo Petro no ha podido cumplir lo que les prometió a los 11 millones de colombianos que votaron por él. La “paz total” no se asoma, la economía no se recupera y los presuntos actos de corrupción le respiran en la nuca a su Gobierno.

(Lea también: Petro ha hecho perder mucha plata por incumplido; eventos valen hasta $ 60 millones)

Esta semana, la administración de Petro acaparó problemas. Desde lo ocurrido con los militares en Tierralta hasta el lío que hay con la licitación para la expedición de pasaportes, todo demuestra que las cosas no están saliendo bien. Lo más alarmante es que el jefe de Estado no se ha responsabilizado de nada.

A continuación, le presentamos los cinco escándalos del presidente Petro en lo corrido de la semana:

Miembros del Ejército Nacional disfrazados de disidentes en Tierralta

El pasado 12 de septiembre se conocieron videos de hombres armados que llegaron a Tierralta (Córdoba) haciéndose pasar como disidentes de las Farc. Sin embargo, en la noche del mismo día, fuentes del Ejército Nacional detallaron que se trataría de militares disfrazados y no de integrantes de algún grupo armado.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Manso y levantaron una polvareda contra las Fuerzas Militares. Los soldados cargaban armas y amenazaron a la población civil, incluidos menores de edad y mujeres embarazadas.

Aunque el Ejército Nacional depende del Ministerio de Defensa y este a su vez le responde a la Presidencia, la salida de Petro fue apartarse del caso y señalar: “Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública”.

Es decir, el presidente comparó a sus soldados con paramilitares y, al mejor estilo de Poncio Pilatos, se desligó de lo sucedido expresando que “esto no puede pasar en este Gobierno”.

Volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública. Esto no puede pasar en este gobierno. Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos. https://t.co/7I3HEtp27J — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2023

Problema con licitación de pasaportes en Colombia

Después de suspender por tercera vez el proceso de licitación de pasaportes, el pasado 13 de septiembre, el canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación para la expedición de los mismos. Se trata de un lío de grandes magnitudes que amenaza el desarrollo normal de dicho trámite.

Varias de las empresas oferentes decidieron retirarse de la licitación debido a la desconfianza que despertó el proceso. El senador Ariel Ávila aseguró en ‘SinCarreta’ con Juan Diego Alvira que Thomas Greg & Sons es la única compañía que cumple con los requisitos, pero porque así lo decidió la Cancillería, (como sugiriendo un interés del Gobierno en que los 600.000 millones de pesos del contrato fueran a parar a las cuentas de esa empresa).

“Se estaba favoreciendo la contratación para que se la ganara Thomas Greg & Sons, porque básicamente se pedía experiencia y capacidades que solo ellos tenían”, dijo el senador.

Y aunque a muchos no les gusta comparar lo que pasa en Colombia con lo ocurrió en Venezuela años atrás cuando estalló su crisis, en ese país también se presentaron problemas en la expedición de pasaportes. (En este artículo de BBC News encontrará más detalles sobre dicha situación).

Revelaciones del general (r) Ricardo Díaz

El exviceministro de Defensa aseguró en entrevista con Semana que varios miembros del Gobierno de Gustavo Petro y hasta la primera dama, Verónica Alcocer, supuestamente, lo habrían presionado y hasta le habrían ofrecido dinero para tomar ciertas decisiones en esa cartera.

Señaló al ministro de Defensa, Iván Velásquez, de “permisividad” frente a hechos de corrupción. Y comentó que la esposa del presidente estaba interesada en la compra de unos helicópteros que ofrecía Catar. Según Díaz, el coronel (r) Eduardo Mejía —clave en el presunto entramado— le dijo que tenían “700 millones de pesos para que el Ministerio de Defensa tomara la decisión de comprarlos”.

Por esos señalamientos, Verónica Alcocer anunció que denunciará por el delito de injuria al general (r) Díaz. Su abogado será Mauricio Pava, mismo jurista que representa al presidente ante la Comisión de Acusaciones.

Lee También

Ataque a entidades del Gobierno sufren ataque cibernético

Desde el martes, un ataque informático tiene fuera de línea y sin opciones para la atención al cliente, trámites, entre otros asuntos, a entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Salud, al Consejo Superior de la Judicatura y el Ministerio de Salud.

El consejero presidencial de Transformación Digital, Saúl Kattan, habló en La W, aliado de Pulzo. Allí explicó que el riesgo del ciberataque se habría podido reducir si el Gobierno hubiera hecho una inversión.

“Desafortunadamente en estos casos a uno no le gusta tener la razón. Se habría podido disminuir el riesgo con una inversión digital, un ecosistema en donde las entidades están realmente obligadas a tener requisitos mínimos a capacitar su gente y una coordinación nacional a través de una Agencia de Seguridad Digital, no digo que se podría evitar, pero sí se podrían haber reducido los impactos significativamente”, afirmó.

El lapsus de Gustavo Petro en Chile

En su visita a territorio chileno, Petro tuvo un bochornoso error al publicar una fotografía con la senadora Isabel Allende Bussi, hija de Salvador Allende, el presidente que fue asesinado en el Palacio Presidencial durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet, hace 50 años, creyendo que era la escritora Isabel Allende.