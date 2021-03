Gustavo Bolívar empezó diciendo que Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo y Humberto de la Calle están cometiendo un error al “vetar” a Gustavo Petro de una posible alianza de centro e izquierda.

“Robledo, Fajardo y De la Calle repiten el error de 2018. Saben que rompieron el anhelo de millones de personas que pedían a gritos que nos uniéramos para que el uribismo no volviera al poder con su estela de sangre”, comenzó diciendo Bolívar, en Semana .

El también guionista y director, que estuvo enfrascado en un cruce de palabras con Paloma Valencia, lamentó que no haya una alianza entre los políticos de centro y los de izquierda, con el fin de ganar las elecciones presidenciales del 2022.

“Vuelven y vetan a Petro. Yo creo que en un sistema democrático uno no puede imponer, pero tampoco puede vetar. Ellos están siendo irresponsables con el país. Hay gente como Juanita Goebertus e Iván Marulanda que los respaldan”, indicó Gustavo Bolívar .

Posteriormente, dijo que el centro confía en repetir la fórmula que le valió ganar la Alcaldía de Bogotá, pero auguró que esta no será efectiva si se aplica a nivel nacional.

“Ellos [los de centro] dicen que sin Petro ganaron la Alcaldía de Bogotá, pero la lectura es mala, porque ellos no están teniendo en cuenta la idiosincrasia de Bogotá frente a la idiosincrasia de los territorios. Por ejemplo, Fajardo no tiene votos en la costa y Petro ganó en la costa”, añadió.

El senador manifestó que Petro, quien dedicó un mensaje al fallecido Jorge Oñate, puede conseguir adeptos y votantes en zonas del país que, según él, históricamente no se han sentido representadas por Sergio Fajardo.

“Gustavo [Petro] tiene potencial en la costa que no lo tiene ninguno de ellos; en el pacífico ni hablemos, es territorio progresista donde el Partido Verde no tiene mayorías”, señaló.

Asimismo, hizo un llamado a la acción, ya que considera que sin la unión de sectores de izquierda y de centro, se va a dar un escenario similar al de 2018, cuando el candidato de derecha ganó las elecciones.

Luego, llegó una crítica de Bolívar en la que lanzó un pullazo al propio medio que lo estaba entrevistando.

“Yo sé que ustedes muy generosamente nos invitan, pero Semana, El Tiempo, los grandes medios son uribistas y seguramente van a cerrar filas para promocionar al candidato que diga Uribe”, dijo Bolívar.

Vicky Dávila, quien entrevistaba al senador, no se quedó callada ante esa opinión que tiene de Semana el congresista de Colombia Humana. Antes de que continuara el debate con la representante a la Cámara María José Pizarro, la periodista le respondió a Bolívar recordándole toda la ‘pantalla’ que ha tenido el petrismo en las diferentes entrevistas que ella les ha hecho a los integrantes de dicho colectivo.

“Usted tiene derecho a hacer la lectura que usted quiera, no me voy a poner a discutirle sobre eso. Lo único que sí le voy a garantizar es que, como ocurrió en el 2018, yo estaba en otro medio de comunicación, me señalaban de petrista. Aquí siempre tendrán un espacio, y acá siempre estará el lugar de Petro. Va a ver que se va a tener que comer esas palabras”, le advirtió Dávila a Bolívar.