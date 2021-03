green

Gustavo Bolívar analizó las próximas elecciones presidenciales en un diálogo que sostuvo con la periodista Vicky Dávila para la revista Semana. El senador insistió en que es necesario que los sectores alternativos se unan para poder derrotar al uribismo, porque cada uno por su lado no lo logrará.

El senador resumió su pensamiento indicando que, si el candidato del Centro Democrático pasa a la segunda vuelta, el movimiento del exsenador Álvaro Uribe se volverá a quedar con la presidencia. Sin embargo, en su análisis, Bolívar también le envió un ‘palo’ al medio de comunicación dirigido por Dávila.

“Estoy convencido, lo sigo diciendo: Si Uribe pasa a la segunda vuelta, nos ganan. Tienen todos los poderes en sus manos, todo el presupuesto nacional, todos los programas sociales, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral. Además tienen a los medios de comunicación. Yo sé que ustedes muy generosamente nos invitan, pero Semana, El Tiempo, los grandes medios son uribistas y seguramente van a cerrar filas para promocionar al candidato que diga Uribe e irnos achicando a medida que se acerque la fecha de las elecciones”, declaró el congresista en una parte de la entrevista.

Dávila no se quedó callada ante esa opinión que tiene de Semana el senador de la denominada Colombia Humana. Antes de que continuara el debate con la representante a la Cámara María José Pizarro, la periodista le respondió a Bolívar recordándole toda la ‘pantalla’ que ha tenido el petrismo en las diferentes entrevistas que ella le ha hecho a los integrantes de dicho colectivo.

“Usted tiene derecho a hacer la lectura que usted quiera, no me voy a poner a discutirle sobre eso. Lo único que sí le voy a garantizar es que, como ocurrió en el 2018, yo estaba en otro medio de comunicación, me señalaban de petrista. Aquí siempre tendrán un espacio, y acá siempre estará el lugar de Petro. Va a ver que se va a tener que comer esas palabras“, le advirtió Dávila a Bolívar.

El senador soltó una sonrisa con esa declaración de la periodista y concluyó el tema diciéndole: “Ojalá, Vicky. Yo sería el primero feliz. Sería feliz que fuera así”.

Bolívar les pidió a los integrantes del partido Alianza Verde que no se cierren a la posibilidad de llegar a acuerdos programáticos para ir en bloque en la próxima contienda electoral contra el uribismo. Sin embargo, desde esa colectividad han sido reiterativos en que no accederán a una consulta con Gustavo Petro para definir un candidato único de cara a la primera vuelta.