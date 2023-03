No para la polémica por el escándalo de Nicolás Petro, hijo del presidente, y de Juan Fernando Petro, su hermano, por los que incluso el mandatario le pidió al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, que los investigara por hacer dudosas maniobras durante la campaña del entonces candidato presidencial y otorgar favores políticos.

El hijo del presidente habría recibido dinero de exnarcotraficantes para la campaña de su padre y también habría negociado puestos en el Gobierno junto con el ministro del Interior, Alfonso Prada, que serían otorgados a amigos de Nicolás Petro.

Además, Juan Fernando Petro habría habría hecho negociaciones de paz para otorgar algunos beneficios a capos y cabecillas al margen del alto comisionado, quien es el único funcionario designado por el Gobierno Nacional para ejercer esa labor.

El escritor entró a la pelea y ha dado su respaldo al presidente en medio de la polémica, luego de que expresara en sus redes sociales hace algunos días que es triste que mientras hay unos que se están matando por la causa, hay “otros viviendo de la causa”.

Incluso publicó dos trinos en los que llama a los votantes de Gustavo Petro a unirse en momentos en los que hay muchos desilusionados y “con ganas de saltar del barco”.

Bolívar manifestó: “Petro no nos ha fallado”, haciendo alusión a que el presidente ha sido presa de un”círculo clientelista” que “tiene que dar explicaciones” sobre los casos de presunta corrupción que se destaparon en los últimos días e involucrarían a familiares muy cercanos.

Mucha gente desilusionada con ganas de saltar del barco. Así no es.

Petro no nos ha fallado.

Los que se tienen que ir son aquellos que enlodan la promesa de cambio, no quienes luchamos por consolidarlo.

El círculo clientelista cercano al Pte Petro tiene que dar explicaciones.

— Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 5, 2023