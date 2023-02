El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, volvió a quedar bajo el radar de las autoridades. Esta vez, la Fiscalía anunció que le imputará cargos por varios hechos de corrupción que, al parecer, ocurrieron cuando fue alcalde de Santa Marta. En un documento que tituló: “Las nuevas imputaciones que la Fiscalía ha preparado en mi contra”, el político le salió al paso a los movimientos del ente investigador.

En la comunicación, el gobernador asegura que hay una persecución que busca sacarlo de su cargo. Además, insiste en que se defenderá ante la justicia con toda la verdad. Ahora, será la Corte Suprema de Justicia la encargada de aclarar las supuestas irregularidades que Caicedo habría cometido, y estarían relacionados con varios contrato públicos que firmó durante su ejercicio como alcalde de Santa Marta, entre 2012 y 2015.

Aunque Carlos Caicedo ha sido un opositor de las familias que tradicionalmente han ocupado el poder en el Magdalena como los Cotes, y los culpa por el atraso en la región, ahora es investigado por corrupción, junto a dos de los exfuncionarios que tanto criticó: Rosa Cotes Vivas y Luis Miguel Cotes. El Espectador tuvo acceso al borrador de la imputación de cargos en contra de Caicedo, donde la Fiscalía argumenta tres delitos de los que habría incurrido con varias irregularidades.

“En el ejercicio público y político reciente he afrontado más de 100 procesos y acusaciones de la Fiscalía: en todos he demostrado mi inocencia y se han archivado”, dice Carlos Caicedo en el comunicado que publicó este 14 de febrero de 2022, en sus redes sociales. Sin embargo, en este caso, nombrado como ‘Robo del Magdalena’, la Fiscalía le cuestiona el uso de su formación como abogado para, contradictoriamente, “lesionar los intereses económicos de la ciudad y defraudar a toda una sociedad, particularmente la niñez de sectores pobres y vulnerables del corregimiento de Bonda y el barrio de Ciudad Equidad”.

Según las pruebas en su contra, el primer delito que se le imputará tiene relación con un contrato firmado el 30 de diciembre de 2014, con el que prometía construir una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. Por este negocio, Carlos Caicedo será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Fue un contrato millonario: su precio inicial fue de $ 10.044 millones, pero recibió una serie de adiciones por más de $ 5.000 millones.

. @FiscaliaCol induce a confusión en comunicado: me mete en la misma bolsa con el Clan Cotes, q desfalcó el dpto por 75,000MM. En nuestro caso, 3 obras con supuestos sobrecostos de $1600M: no hay tal porque las obras fueron terminadas y están funcionando. https://t.co/IAiUuNI8fs pic.twitter.com/nAyRQAS0DJ

En su defensa, Caicedo dice que las obras tuvieron retrasos por diferencias entre el contratista, el diseñador y la administración, según él, sumadas a que, durante su gobierno, solamente se implementó en 2014 la primera fase de la obra por valor de $ 10.044 millones. Asimismo, señala que se sumaron un total de “$ 2.795 millones en 2015 para la fase dos, las cuales recibió en ejecución mi sucesor, el alcalde Rafael Martínez”. Por este negocio, Carlos Caicedo será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

El segundo caso que tiene la Fiscalía contra el Gobernador es un contrato que costó $ 6.954 millones. El contrato, firmado en 2015, tenía la meta de entregar dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad, en el corregimiento Bonda (Santa Marta). Carlos Caicedo dice, mediante el comunicado, que las obras fueron contratadas por un valor $ 3.477 millones y su retraso, se debió a un pleito jurídico y técnico entre la administración y los contratistas. Además, insiste en que también se debió a “la inestabilidad política administrativa del periodo 2016-2019 por el saboteo de los clanes políticos y el gobierno de Duque”.

Sin embargo, en el borrador de la imputación de la Fiscalía, conocido por El Espectador, habría evidencias de que existió un peculado de más de $ 979 millones por sobrecostos. Por este contrato, el gobernador Carlos Caicedo será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.

“Como en otras ocasiones, me defenderé dentro del sistema judicial con la verdad, para que como debe ser se abra camino la justicia. Así nos infamen una y mil veces, no nos vencerán, no vencerán al pueblo. Podrán cubrirse con nuestra piel arrancada con saña pero no podrán vencernos y persistiremos en la lucha desde las ideas humanistas de justicia social, dignidad e igualdad, y libertades plenas para las mayorías. Resistiremos y lucharemos hasta la victoria”, escribió Caicedo en el comunicado.