El general le concedió una entrevista a la periodista y dijo que ya había cerrado el ciclo con la Policía Nacional, pero aún así quiso aceptar la invitación del presidente para ser la nueva cabeza de la institución, luego de la salida de Henry Sanabria.

Gustavo Petro —por quien el oficial votó, según dijo— lo hizo volver de Estados Unidos, donde continuará viviendo su familia. Uno de sus primeros objetivos será mejorar la imagen de la Policía, advirtió.

En su diálogo con Vicky Dávila, el general habló de varios temas por los que su antecesor había expresado opiniones controversiales. Sin embargo, dio respuestas que se alejaron de toda polémica.

El general Sanabria había dicho a Semana que varios de los éxitos en grandes operativos se habían alcanzado con esa práctica, porque los criminales recurrían al diablo y la brujería como mecanismo de protección.

Por esa afirmación, la periodista le preguntó si los exorcismos iban a seguir en la institución, y él fue directo:

Dávila insistió en que eso significaba que “los exorcismos no van más” y el general respondió que en sus 38 años como policía nunca participó o fue testigo de esa práctica y finalizó con “siguiente pregunta”.

Otro de los temas sensibles en la institución es la religión y ante una pregunta de Dávila, el general Salamanca contó que es católico, tal como su familia, pero que aunque ora no es frecuente que vaya a misas:

“Yo prefiero orar en silencio. La mejor manera de responder a ese catolicismo es hacer las cosas bien, estar en paz consigo mismo y con Dios y tratar de ayudar a aquel que requiera mi ayuda”.

La siguiente duda de la periodista fue si sus creencias pesarán como director de la Policía, también por denuncias relacionadas, y él demostró que no: “Yo soy un convencido que la Policía tiene que ser garante de las libertades. No tengo nada que decir diferente a que se va a respetar la libertad de culto”.

También por referencias de su antecesor sobre los policías que tienen preferencias diversas, Dávila le preguntó a su entrevistado si “está a favor del uso del condón”, pues el general Sanabria había dicho que era un “método abortivo”. Él oficial dio una respuesta sobria:

Salamanca añadió que solo les pedía tener clara la diferencia entre su vida personal y la de servicio; pero, sí dijo que no toleraría a ningún uniformado que maltrate a su esposa o pareja.

La periodista conversó también con el general sobre su familia, que continuará viviendo en Estados Unidos.

“Cómo negoció con su hijo de 10 años la venida para Colombia” fue la pregunta que le hizo Dávila al oficial y que logró conmoverlo.

El general Salamanca recordó que desde hace dos años envió fuera del país a su familia, y mientras trabajaba duró muy distanciado de ella durante año y medio, y comenzó a cortársele la voz mientas relataba:

“Cuando me reuní con ellos mi niño me preguntó: ‘¿Papá, nunca más te vas de mi lado?’, le dije que no. Y ahora cuando se dio cuenta que volvía a Colombia me reclamó con llanto y me dijo: ‘Papá, me mentiste. Dijiste que nunca más me abandonarías’. Me conmoví. Me sentí triste”.