Al igual que sucedió con otros periodistas reconocidos en Colombia, Vicky Dávila hizo una reflexión sobre esta labor, en medio de las cruces que han tenido varios medios con Gustavo Petro, presidente de Colombia.

“El mayor obstáculo para hacer periodismo es la censura. Pero además, hay un ‘pecado’ que deja de ser venial y es creerse el mejor periodista del mundo mundial, el iluminado, el único, el sabelotodo, el infalible, el superior moral”, indicó en el comienzo de su texto.

Luego de que Mónica Rodríguez le hizo un fuerte cuestionamiento en medio de una polémica, la vallecaucana soltó una afirmación sobre la profesión aunque sin hacer ningún señalamiento.

“No puede ser buen periodista el que sataniza y destruye a sus colegas porque ideologizado se cree el dueño de la verdad. El público es el único con la autoridad y la sabiduría para elegir qué medio o cuál periodista le informa bien. Sin el público no hay periodista, porque sencillamente no hay a quién contarle nada”, aseguró en su cuenta personal de Twitter.

La directora de Semana, que en su análisis no hizo ninguna referencia sobre el medio periodístico para el que trabaja, sacó a relucir las características claves para el ejercicio de esa labor.

“Los requisitos para ser periodista deberían ser únicamente la decencia, la rectitud y la búsqueda de la verdad. No hay que ser de izquierda o derecha. No son ‘mejores’ unos u otros. Toda la vida el periodista de radio ha buscado que lo oigan, el de prensa que lo lean, el de televisión que lo vean. ¿Ahora es malo tener lectores y seguidores? No, claro que no. Lo malo sería que ese fuere el único fin, el objetivo principal”, manifestó.

Lo cierto es que, luego de las diferencias que ha tenido Petro por las opiniones de algunos periodistas, Dávila aprovechó para referirse de manera indirecta al tema

Vicky Dávila: pulla a Gustavo Petro en mensaje sobre el periodismo

La reflexión fue la oportunidad para lanzarle un dardo al presidente de Colombia por los cuestionamientos que recientemente ha hecho sobre el trabajo de los medios de comunicación.

“Las democracias cuidan como un tesoro la libertad de expresión, la libertad de prensa. Que no sea que con el cuentico del ‘mal y el buen’ periodismo se justifique y se incite a silenciar periodistas y redacciones”, aseveró.

Esa pulla contra el mandatario se sumó a la petición de Gustavo Gómez, de Caracol Radio, sobre el mismo punto, aunque para este caso soltó una afirmación contundente acerca de los profesionales.

“Los periodistas somos unos mortales más. No somos dioses. Hay que preocuparse como periodista de hacerlo lo mejor posible cada minuto por la obligación moral frente a la sociedad, sin perseguir y fustigar al colega, que en todo caso, quizás sea mejor y más exitoso”, señaló.

Como conclusión de su reflexión, invitó a sus colegas para asumir esas situaciones como gremio para verse en menos peligro en medio de la realidad nacional.

“En estos tiempos de desafíos y amenazas, los periodistas deberíamos rechazar a toda costa la persecución, la estigmatización y los intentos de censura a la prensa sin importar su pensamiento y su línea editorial. Lo que importa es que ni un solo periodista se silencie”, finalizó.

