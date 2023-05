Gustavo Gómez se pronunció en Caracol Radio luego de que Gustavo Petro hubiera trinado duro en contra de Noticias Caracol por la publicación de ese noticiero de televisión sobre las protestas de exmilitares y expolicías contra su Gobierno.

“Me llamó mucho la atención un mensaje del presidente Petro en el que dice que un sector de la prensa se alió con el paramilitarismo para desatar un genocidio contra el pueblo”, comentó Gómez, que ya había dejado ver su malestar con el mandatario, al que le pidió que no usara el Twitter como un arma.

Y recordó con indignación las palabras del gobernante al Canal Caracol: “El presidente trinó: ‘Miren a este medio de comunicación tratando de dividir a la fuerza pública del Estado’”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2023

Soy el comandante constitucional de las fuerzas armadas. No hay conflicto entre los uniformados activos y el gobierno nacional. https://t.co/8FLaTSn2y4

Fue por ello que lo criticó con contundencia y le pidió que esa práctica tenga freno:

“Creo que son comentarios de una enorme irresponsabilidad. Hay un nuevo lenguaje frente a la prensa repleto de estigmatización, generalidades, calumnias, atropellos, señalamientos oprobiosos y esto no puede seguir así”.

E interpretó el cambio que Petro promovió en campaña como si eso “supusiera la destrucción de todo lo que existe, su desprestigio a toda costa y eso no puede ser, así no vamos a salir de todo esto”.

Además, se refirió a quienes hacen eco del líder del Pacto Histórico: “Los áulicos que lo rodean están creando un lenguaje de cambio en el cual los empresarios expoliadores, los militares son violadores de derechos humanos, los banqueros son ladrones, los constructores son acumulares, las cortes son obstaculizadoras, y los medios son mentirosos”.

Por último, expresó que debe haber un punto final:

“Eso tiene que tener una medida, no puede seguir sucediendo, el presidente debe entender que no puede madrugar a destruir algún tipo de situación que a él no le gusta”.