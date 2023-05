Todo surgió después de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso reiterara que el exvicepresidente Francisco Santos supuestamente promovió la creación del “bloque capital” de las autodefensas.

El presidente se refirió al fenómeno del paramilitarismo como “una alianza del narcotráfico con buena parte del poder político y económico de Colombia”, pero a renglón seguido también mencionó a “un sector de la prensa tradicional”, supuestamente para desatar un genocidio sobre el pueblo”.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

La relación que marcó el presidente entre periodismo y “genocidio” hizo que varios saltaran, entre ellos Gómez Córdoba, quien le preguntó directamente si “entiende el peligro de apuntar con perdigones contra el periodismo” y le exigió aclarar a qué sector del periodismo se refería al hablar de esas alianzas con ‘paras’.

“No le hace bien a la democracia ese INRI que usted nos cuelga con generalizaciones”, subrayó, remarcando el peligro en el que pone a los periodistas, y luego le exigió: “No use Twitter como un arma”.

— GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) May 10, 2023