El exjefe paramilitar comandó las estructuras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Córdoba y El Catatumbo y ya aceptó su responsabilidad en 300 homicidios; además, ha sido investigado por masacres, secuestros y otros delitos en la justicia ordinaria, pero sigue intentando entrar a la JEP.

En dos ocasiones anteriores los magistrados le han negado el sometimiento y en esta tercera vez tendrá cuatro días de audiencia para demostrar que él solo fue una ficha que unió al paramilitarismo y a la fuerza pública, pero no un jefe de esos grupos armados.

A la diligencia asistieron víctimas de varios municipios y le pidieron que diga la verdad sobre los hechos violentos en los que tuvo alguna participación como las masacres en Montes de María (Sucre), entre otros.

Mancuso, que se desmovilizó hace 18 años y fue extraditado a Estados Unidos en 2008, en estos días debe entregar datos nuevos sobre el conflicto armado si quiere ser aceptado por la JEP.

Hay que tener en cuenta que mientras no se apruebe el sometimiento de Mancuso a esa jurisdicción, las víctimas no podrán tener un cara a cara con él ni hacerle preguntas; por eso, en estas diligencias podrán asistir solo a escucharlo.

La magistrada Heydi Baldosea fue clara en que para ser aceptado deberá “demostrar judicialmente que su rol no fue el de un simple integrante de grupo paramilitar, sino que actuó en calidad de sujeto incorporado a la fuerza pública“. Sobre eso, en la audiencia, aseguró que el tenía documentos que certificaban ser, supuestamente, un uniformado:

“Yo tenía carnet del Ejército entregado por la Brigada 11. Tenía carnet de Policía Cívico. Chapa de la Policía Cívica. Tenía uniforme de la Policía Cívica”, relató #Mancuso durante la Audiencia Única de Verdad. pic.twitter.com/fpXIY6mHTh — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 10, 2023

La comparecencia de Mancuso, la “última oportunidad” que le da la JEP, se desarrollará entre el 10 y el 16 de este mes en Montería (Córdoba).

Salvatore Mancuso acusó a Francisco Santos de ordenar creación de bloque paramilitar

En la audiencia, reiteró que el exvicepresidente de Colombia le pidió crear un grupo armado en Bogotá, y dijo que desde otras regiones le hicieron la misma solicitud.

Santos “vino en representación de la oligarquía colombiana en la capital que estaba preocupada por la presencia de las Farc cerca de Bogotá. Hasta sugirió el nombre de Bloque Capital. Eso fue entre 1997 y 1998″ , dijo el exparamilitar, quien supuestamente se reunió “varias veces” con él.

Mancuso afirmó que el esquema montado en Córdoba fue el que replicaron en todo el norte. “Las personas agobiadas por la guerrilla nos pidieron creación de grupos de autodefensas (…) el mismo Francisco Santos solicitó la creación del Bloque Capital”. pic.twitter.com/lUXaPZL2E5 — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 10, 2023

Francisco Santos le responde a Mancuso

Esta no es la primera vez que Mancuso acusa al exvicepresidente de tener relación con el paramilitarismo y horas después Santos salió a responder, asegurando que no hay “una sola prueba de su veracidad y no puede haberla porque nunca sucedió”. Además, dijo que no confrontaría a un personaje como Mancuso.

Pero no solo señaló a Santos, también dijo tener relación con “Jorge Gnecco y de varios ganaderos del Magdalena; en los Montes de María, Jorge Visbal Martelo, que era en ese momento presidente de Fedegán, y del entonces presidente de Fenalco, Sabas Pretelt de la Vega”.

“Así empezamos a hacer elegir concejales, alcaldes, gobernadores, congresistas y llegamos incluso a incidir en elecciones presidenciales (…) con la negociación [de paz de las Farc en San Vicente] del Caguán del gobierno Pastrana, la misma oligarquía colombiana pedía la creación de grupos de autodefensa”, agregó sobre esos diálogos fallidos que se llevaron a cabo entre 1999 y 2002.

Mancuso y su relación con la Fuerza Pública

El exjefe de las AUC relató el contexto en el que, según él, surgieron las Convivir e indicó que el entonces comandante de la Policía, coronel Gustavo Leal Pérez, fue quien creó las bases de patrullaje rural.

En esta época se crearon “mecanismos de defensa” entre ganaderos y empresarios que intercambiaban información con la Brigada 11 del Ejército, explicó Mancuso, quien también dio detalles del funcionamiento de esta relación entre la fuerza pública y civiles que buscaban contrarrestar a la guerrilla.

"Pedro Juan Moreno me asesora para crear la Convivir Horizonte Ltda. Con uniforme de policía cívica hacíamos retenes e inteligencia con la Policía. Todas las semanas hacíamos reunión en el comando de la Policía con el comandante y el subcomandante de la Policía", dijo Mancuso pic.twitter.com/DXTaH4V5TZ — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 10, 2023

Además, dio ejemplos concretos de la connivencia entre fuerza pública y paramilitares para ejecutar a civiles y hacerlos pasar por bajas en combate, una práctica conocida como ‘falsos positivos‘, y también nombres de los altos cargos del Ejército con los que tuvieron colaboración.

Asimismo, se refirió a empresas como Banadex, una comercializadora de banano a través de la cual aseguró que traían armas, y de otras bananeras, “casi 200”, que les pagaron tres centavos de dólar por caja de producto exportado.

Incluso señaló a empresas como Postobón, Coca Cola y Ecopetrol de tener relación con los paramilitares.