Cada día que pasa llama más la atención la demora de los ministros para radicar las reformas que quiere sacar adelante Gustavo Petro en el Congreso. El presidente del Legislativo, Roy Barreras, desde que inició su gestión en julio pasado les ha llamado la atención a los altos funcionarios para que cumplan con ese trámite, porque el tiempo se agota. Pero pareciera estar arando en el desierto.

(Le interesa: Gobierno de Gustavo Petro enfrenta tercera moción de censura: turno para el canciller)

Al lado de la actitud parsimoniosa de sus ministros, Petro viene haciendo cada vez con más frecuencia, y en diferentes escenarios, un llamado a sus electores para que sea en las calles en donde se presione la aprobación de las iniciativas, una manera que ha venido animando como si fuera el único escenario posible: “Si el pueblo no se moviliza, no van a pasar [las reformas]“, es su consigna.

En un mensaje a Alejandro Gaviria, exministro de Educación que salió del Gobierno por manifestar reparos a la reforma a la salud, Barreras hizo alusión a las marchas, más bien contraria a la idea que tiene Petro, al cual, en todo caso, defiende a capa y espada: “Las reformas no se hacen en las calles sino en el Congreso”, escribió en Twitter el senador.

Este miércoles, Barreras volvió a referirse a ese tema y a la demora de los ministros para radicar las reformas. “Hay que cumplirles a los colombianos. El presidente Petro en su condición de candidato armó una vocación de cambio que les llegó a tres millones de ancianos, adultos mayores que quieren un mínimo vital pensional, a los jóvenes sin educación y sin empleo que requieren oportunidades”, dijo en un primer momento en Caracol Radio.

“Las nobles intenciones del presiente se tienen que volver realidad, hay que aterrizarlas. El cambio son las reformas”, agregó Barreras en la emisora. “Por eso, desde el 20 de julio, cuando iniciamos esta presidencia del Congreso, he venido pidiendo que los ministros le ayuden al presidente a ejecutar sus buenas ideas convirtiéndolas en reformas reales; que radiquen las reformas”.

También recordó en el mismo medio que incluso pidió unas sesiones extras en el Congreso, desde febrero, “en las que no pudo avanzarse un solo debate”. “Y ahora, en abril, lo que vemos es que ninguna de las reformas sociales tiene ni siquiera el primer debate”.

Lee También

“A mí me preocupa, por ejemplo, que, en el proceso de sometimiento a la justicia, se anuncia que habrá unas mesas técnicas. Otras. Nuevas mesas técnicas. Otra instancia para discutir el proyecto. ¿Entonces, cuándo va a aprobarse [en el Congreso] ese instrumento para desarmar a las bandas criminales?”, se preguntó.

En ese sentido, Barreras advirtió que si se sigue a ese ritmo van a quedar, a partir de la tercera semana de abril, escasas siete u ocho semanas para sacar adelante las reformas. “Sin reformas lo demás se queda en ‘likes’, anuncios y titulares de prensa, y no podemos permitir esa frustración del pueblo colombiano. Así que mi llamado es, de nuevo: pie en el acelerador, ministros. Radiquen, acompañen las reformas”, reiteró en la emisora.

Después se refirió a la idea de sacar a los ciudadanos a las calles. “Es un llamado a la celeridad, a la eficiencia a acompañar, en el Congreso, que es donde se hacen las leyes, y no en la calle, ni en una innumerable cantidad de foros y de espacio y de mesas, que no han logrado ningún consenso”.

¿Gustavo Petro busca un estallido social?

En ese punto, Gustavo Gómez, director del informativo ‘6 AM Hoy por hoy’ hizo el siguiente planteamiento: “Por lo que usted dice, sumado a lo que escuchamos los periodistas, la situación podría ser la siguiente, según algunos analistas: el presidente del Congreso ha hecho innumerables llamados, otras fuerzas políticas han hecho lo mismo, y el presidente parece que no escucha”.

“Luego entonces —continuó Gómez— algunos sugieren lo que usted medio plantea: que el presidente tal vez no está tan interesado en ese visto bueno en el Congreso porque se le están desbarajustando algunas de las leyes y prefiere que se caigan en el Congreso, o que no lleguen, que no se cumplan los tiempos, para ir a la calle y el estallido social…”.

Barreras, que ya había responsabilizado al Gobierno por el hundimiento de la reforma política, no negó la posibilidad con rotundidad. “Yo espero que eso no vaya a ocurrir y creo que finalmente una receta como esa conduciría al fracaso de un gobierno que llega con una visión noble y con un deseo genuino de por lo menos tres cosas: parar las violencias. Cerrar la brecha social y encaminar el país hacia un respeto por el medio ambiente, por la vida”.

Y agregó: “Yo creo que eso es auténtico en el presidente Petro. Y cualquier otro camino distinto a aprobar las reformas sensatas, moderadas, consensuadas, con debates de fondo, serios, en el Congreso, pues es un camino equivocado, porque hundir las reformas implica frustrar el deseo de cambio de los colombianos. Aprobarlas a las carreas sin el debido proceso de consenso y de ajuste pues implicaría también un camino equivocado”.