Sanabria contó en Semana que una de sus armas para perseguir delincuentes ha sido la religión, pues no solo es muy creyente, sino que le ha dado resultados.

Una vez, por ejemplo, en una marcha llegó a apoyar a unos policías, que solamente tenían un escudo. Ellos eran 10; por el frente pasaron más de 30 integrantes de la primera línea y él sacó su crucifijo y lo puso encima, contó.

“Ellos [los de la primera línea] levantaron todo y se fueron. Los policías me miraron. No se atrevieron a preguntarme qué había pasado. El miedo que tenían varios de ellos, sobre todo las mujeres, fue mayúsculo”, dijo.

Policía hace exorcismos para atrapar delincuentes, según el directo

No es una práctica que se haga desde que el general Sanabria asumió el cargo, sino que se hace desde hace varios años. De hecho, contó, para el operativo contra el ‘Mono jojoy’ (cuando el director era el general Naranjo) se hizo uno.

“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo. Es decir, cuando el capitán romano les dice a los ancianos: ‘Díganle a nuestro señor que cure a mi siervo’, Jesús le respondió ‘vamos’. Y el capitán le contestó: ‘No, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarme’. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces Nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado“.

El sacerdote bendijo las armas que se utilizaron y, según el uniformado, funcionó, pues fue cuando se dio de baja al guerrillero.

Sanabria ha estado en los exorcismos de la Policía desde el 2007, reveló, y hasta ha visto cosas “sobrenaturales”, como que un cuerpo empezó a arrastrarse.

“Entonces empezó a buscarle por todo el cuerpo. Efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió”.

El director de la Policía está convencido que el diablo está detrás de las acciones malas y por eso lo combate con la religión.