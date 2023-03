El director de la Policía Nacional afirmó que protege la libre personalidad de todos los que están bajo su mando porque así lo dice la Constitución y la religión católica, de la que dice ser ferviente seguidor.

(Vea también: Director de Policía destapa exorcismos que hace para atrapar criminales)

“Yo respeto y hago respetar porque nuestro Señor lo señala. No hay distinción de nuestro Señor hacia ellos”, apuntó en principio.

Y agregó que “la Policía es, de las 4 Fuerzas Armadas, la que más personas tiene con VIH, seguida del Ejército, Armada y Fuerza Aérea”.

En ese sentido, apuntó que los altos índices de VIH obedecen a la cantidad de personas LGTBI que hay en las filas y que, según él, no están adecuadamente formadas para evitar contagios.

“Somos muchísimos, hay una comunidad LGTBI grande en la institución y no hay esa educación que les permita ser cuidadosos en lo que hacen”, manifestó.

Acto seguido, dio cifras concretas: “Del 100 % de la comunidad con VIH en las Fuerzas Armadas, un 47 % es de la Policía. Estamos hablando de unos 12.000 casos”.

Lee También

“El condón es abortivo”: Henry Sanabria, director de la Policía Nacional

Esta fue otra de las particulares declaraciones del uniformado, que días atrás fue criticado y encarado por la periodista Vanessa de la Torre por sus comentarios “misóginos” en el Día de la Mujer.

“El condón es un método abortivo. Sobre todo para los casados por la Iglesia”, consideró cuando le tocaron el tema.

Y se justificó nuevamente en la religión: “Una de las promesas matrimoniales es que aceptarás los hijos que Dios te mandará, y uno dice: ‘Sí, acepto’. Tengo 2 hijas, pero hubiera querido tener 100”.

Por último, expresó que no recomienda el preservativo para combatir los altos índices de VIH en la Policía: “Mi recomendación era no asistir a fiestas y que se cuidaran mucho. Pero de eso se encargan los programas de la Dirección de Sanidad, no yo”.

En video, parte de las palabras del general: