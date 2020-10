Mayerlin Márquez, familiar de la denunciante, aseguró en Emisora Atlántico, que el hombre regresó a la casa de la víctima, ubicada en el barrio Siete de Abril —en Barranquilla—, mientras ella la cuidaba; por fortuna las autoridades estaban cuidando la casa.

“Gracias a Dios Yanerilsa está más tranquila. Ahora lo que nos preocupa es la seguridad de nosotros mismos acá porque él anoche llegó a la casa de mi hermana mientras yo me encontraba en ella. Me tuvieron que sacar custodiada de allá por temor a que me hiciera algo”, dijo la familiar, como se escucha a continuación: