Javier Acosta, un ferviente hincha de Millonarios, se hizo viral en redes sociales luego de compartir con sus seguidores que se someterá a la eutanasia. El joven contó en Noticias Caracol en vivo que ha sufrido varios quebrantos en su salud que lo llevaron a tomar esta decisión.

¿Cuándo será la eutanasia de Javier Acosta?

El procedimiento está programado para el viernes 30 de agosto de 2024, a las 12 del mediodía. La eutanasia se llevará a cabo en un lugar privado, rodeado de su familia y seres queridos.

La enfermedad de Javier Acosta, hincha de Millos que recibirá eutanasia

La vida de Javier Acosta cambió drásticamente hace nueve años cuando sufrió un accidente de tránsito en Tuluá que lo dejó en silla de ruedas. Este evento fue solo el comienzo de una serie de complicaciones médicas que lo han llevado a su situación actual.

Además, “hace cinco años tuve un viaje a Melgar con mis dos mejores amigas, con el hijo y yo. Entré a una piscina y lastimosamente obtuve una bacteria en el glúteo izquierdo que me llegó al hueso. Eso se llama osteomielitis”, mencionó Javier en Noticias Caracol.

A pesar de varios procedimientos médicos, la infección se extendió al glúteo derecho, causando un deterioro progresivo de su salud. Javier fue sometido a múltiples tratamientos, pero la bacteria continuó avanzando, afectando gravemente sus tejidos y huesos.

Lamentablemente, Javier recibió otra mala noticia para su salud: fue diagnosticado con cáncer en la sangre.

“No hay tratamiento que valga. Me salió un ganglio en la cabeza internamente y en cualquier momento me deja sin poder hablar. Mañana me trasladan para otra clínica y lo más duro es que me van a aplicar la eutanasia. Es una inyección que me colocan y me voy a descansar. El viernes a las 12 del día tengo programada la eutanasia, me voy de este mundo despidiéndome de todos”, dijo durante una transmisión en vivo en su cuenta de Facebook.

¿Cómo logró el hincha de Millonarios que le aceptaran la eutanasia?

Uno de los requisitos para que Javier Acosta pudiera acceder a la eutanasia era demostrar que el dolor que sufría diariamente era extremadamente intenso. Javier explicó que cumplía con esta exigencia, ya que su dolor era tratado con morfina.

Inicialmente, comenzó con una dosis mínima de cuatro miligramos, pero con el tiempo, los médicos aumentaron la dosis a diez miligramos debido a la intensidad del dolor. A pesar de la morfina, Javier seguía experimentando un dolor severo que solo lograba calmar parcialmente.

En un video que se hizo viral en redes sociales, Javier expresó que se iba en paz, sabiendo que se despedía de las personas que habían sido parte de su vida.

