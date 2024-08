A través de su perfil de Facebook, Javier Acosta hizo un en vivo en el que les comunicó a todos sus allegados que le practicarán la eutanasia después de varias semanas de lucha contra un cáncer de sangre que le diagnosticaron.

El hombre de 36 años, que se declaró fiel hincha de Millonarios, dijo en la transmisión que tuvo un accidente hace varios años y que tiempo después, en un viaje a Melgar, contrajo una bacteria en una piscina y desde ese entonces su salud comenzó a empeorar.

Tal y como contó Javier, la bacteria le llegó al hueso del glúteo izquierdo, le hicieron un injerto de piel, pero luego la infección se le pasó al glúteo derecho.

“Estoy hospitalizado hace un mes, tenía mucha fiebre. El cáncer de hueso hizo metástasis en la pierna derecha. Me descubrieron que la bacteria acabó con los tejidos, los huesos y me dan una opción de terminar el tratamiento y amputarme la pierna derecha sin garantizarme que se me pase a la otra pierna, podría quedar sin piernas. Dije voy a luchar por mi hija, porque quiero seguir adelante, quiero estudiar, quiero seguir viajando para ver a mi equipo [Millonarios]”, dijo en un principio el joven.

Acto seguido, en medio de su tristeza, el fanático del equipo ‘Embajador’ señaló que le hicieron otros exámenes y allí le confirmaron que padecía cáncer en la sangre.

“Me hacen unos exámenes y me dicen que salieron mal, la bacteria llegó al hueso, a los tejidos y a la sangre. Tengo cáncer en la sangre. Paila. Me diagnosticaron ese cáncer y no hay tratamiento que valga, me salió un ganglio en la cabeza y en cualquier momento me deja sin hablar, sin poderme despedir”, precisó.

A hincha de Millonarios le practicarán la eutanasia el próximo viernes

Durante el en vivo en redes sociales el hincha de Millonarios aseguró que le practicarán la eutanasia este viernes 30 de agosto y que su familia estuvo de acuerdo con la decisión ya que la enfermedad no tiene cura y las consecuencias son devastadoras.

“Me voy a descansar el día viernes a las 12 del mediodía, me voy de este mundo despidiéndome de todos, todos vieron mi proceso, lo que luché, lo que sufrí. El viernes estaré con mis abuelitas arriba… alentando desde la más alta“, indicó.

Con la voz cortada y los ojos aguados, Javier añadió que “no puede más” y que desea descansar junto a sus familiares y amigos que lo esperan en el cielo.

“Se acabó la vida para ‘Javi’ y hago el en vivo para despedirme de todos, porque más adelante no tendré fuerzas para decirlo. Mi familia me apoya con la decisión… No me olviden, voy a alentar desde la lateral más alta, es duro decir que me voy a morir. Me está matando un cáncer. Me voy de este mundo el viernes llevándome el dolor de mi mamá, de mi hermana y de mi hija. No puedo más, me rindo, solo les pido que me acompañen, Dios los bendiga, recuerden a ‘Javi’ como un barra que luchó 9 años en silla de ruedas y la enfermedad se lo llevó”, finalizó.

Vea acá el duro testimonio de Javier Acosta:

