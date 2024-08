Las redes sociales en Colombia se han conmocionado con la historia de Javier Acosta, una que se viralizó en la tarde de este martes 27 de agosto, pues este hombre es un fiel hincha de Millonarios que recibirá la eutanasia en los próximos días debido a la grave condición médica en la que se encuentra.

Primero quedó en silla de ruedas por un accidente cuando viajó a Tuluá a ver a su equipo, pero luego sucedió lo peor. Un paseo familiar a Melgar, Tolima, terminó en lo inpensado para él, pues contrajo una bacteria en una de las piscinas que ya le llegó a sus gluteos y hasta los huesos, lo que también desencadenó en un cáncer en la sangre y que lo llevó a tomar la decisión de practicarse la eutanasia.

“A mí me tratan el dolor con morfina y empecé con una dosis mínima de cuatro miligramos. Y ahorita se dieron cuenta que el dolor es tan fuerte que tengo una dosis de diez miligramos. Estoy sufriendo mucho. Estoy con muchos dolores, me retuerzo. La morfina no me quita el dolor, pero me lo calma”, indicó.

El punto principal de la decisión es que Acosta, al ver el diagnóstico médico que le dieron, que indicaba que si el procedimiento no resultaba le tenían que amputar su pierna derecha y sus extremedidas progresivamente, lo llevó a inclinarse por la muerte asistida, con el fin de descansar de sus dolencias, con las que lleva batallando varios años. Ese proceso está programado para el próximo viernes 30 de agosto.

Precisamente, en Blu Radio se indagó sobre la dichosa bacteria que contrajo Javier, la cual fue denominada como Candida Auris, que es un tipo hondo con infecciones graves que llevan a una alta probabilidad de mortalidad. Además, su fortaleza de sobrevivir a medicamentos la convierte en más peligrosa y se puede contagiar a través del contacto de una persona a otra.

“Voy a ir con Dios. Estaré en el cielo y descansaré”, manifestó Acosta.

