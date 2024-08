Por: El Colombiano

En mayo pasado, cuando una mujer a la que le reservamos la identidad se sometió a un procedimiento estético de lipotransferencia no pasó siquiera por su cabeza que ahí empezaría un tormento. Las molestias aparecieron tres días después, picor y alta temperatura en los glúteos.

Se preocupó. Durante “los masajes posquirúrgicos”, dice, lo mencionó, pero le respondieron que era normal porque su cuerpo estaba asimilando la grasa que le inyectaron, esa que le sacaron del abdomen.

“Después me vio Yarleny, la supuesta cirujana, yo tenía los glúteos exageradamente calientes. Me dijo que mi cuerpo estaba rechazando la grasa, que me tomara unas pastillas, me costaron $ 200.000, y que teníamos que empezar un tratamiento intravenoso, yo iba allá a que me aplicaran el medicamento. Me empezaron a salir unos granitos. Yo le escribía a la auxiliar, como la enfermera, le preguntaba si era normal, me decía que sí, que me pusiera pañitos de agua tibia. Allá se me quitaba el dolor con el medicamento por dos, tres horas, pero no mejoraba. Decidí buscar ayuda con una médica cirujana, me mandó a hacerme unos exámenes y me dijo que fuera a urgencias”, dijo la víctima.

Esta mujer es una de las 44 afectadas por un brote infeccioso que les causó daños en la piel y tejidos blandos. Algunas víctimas relataron que han sufrido fuertes dolores, fiebre o heridas con secreción. A algunas les tuvieron que hacer cirugías, otras han sido hospitalizadas, por lo menos una lo está en este momento.

La historia que comparten hizo que se fueran conociendo y agrupando. Muchas de ellas se vieron en el centro estético cuando fueron a informar los efectos adversos o para que les aplicaran algún medicamento. Crearon un grupo de WhatsApp y notaron las similitudes en los síntomas y las respuestas parecidas que les daban, primero tranquilizadoras y luego evasivas.

Todas señalaron al centro estético Arte en tu Cuerpo. La Secretaría de Salud de Antioquia, a través del Sistema de Alerta Temprana de Gestión del Riesgo en Salud Pública, recopiló los 44 casos conocidos hasta el momento, de mujeres que se hicieron los procedimientos entre el 8 de marzo y el 1 de junio del 2024.

Las mujeres, entre los 18 y los 47 años, con mayor incidencia en el rango de los 30, empezaron a sentir los síntomas más fuertes alrededor de 20 días después de poner su cuerpo en manos de ese establecimiento que “no se encontraba habilitado para la prestación de este servicio”, según la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego.

Lo que causó alarma fue la repetición del patrón en las consultas que empezaron a hacer las mujeres, muchas de ellas particulares, porque al inicio las EPS no quisieron brindar la atención por ser un efecto de procedimientos estéticos. Daniel Montoya Roldán, médico infectólogo en el Hospital Alma Máter y la Clínica Universitaria Bolivariana, recibió uno de los primeros casos: a su consulta privada llegó una mujer desesperada, con lesiones en los glúteos, sin un diagnóstico, que había estado en hospitales y clínicas donde no la atendían porque su aseguradora se negaba a asumir los costos.

“La paciente dijo que dos semanas luego de que le practicaron la lipotransferencia empezó a sentir dolor, fiebre y lesiones en los glúteos, que principalmente eran puntos rojos, pero que después se volvieron unos nodulitos, se ulceraron y empezaron a botar pus. Lo primero que pensé es que podía ser una infección por unos microorganismos que se llaman micobacterias no tuberculosas. Para darle el tratamiento adecuado era fundamental saber cuál es el bicho y cuáles antibióticos son los ideales”, dijo el médico especialista.

El médico empezó a discutir este y otros casos que le llegaron a consulta privada con sus colegas de la Bolivariana, los también infectólogos Cristian García Rincón y Pablo Villa. A la incertidumbre por cuál era la microbacteria se sumaba que las víctimas no tenían cubrimiento de las EPS y hacer estas pruebas es muy costoso. El doctor Montoya recalca que además de los daños físicos, estas mujeres fueron estigmatizadas y revictimizadas en el sistema de salud. Los tres médicos sabían de otros colegas en instituciones como el Hospital General o el Hospital Alma Máter, que recibieron casos de pacientes de Arte en tu Cuerpo.

Creían que estaban ante un problema de salud pública y por eso buscaron a la Secretaría de Salud de Antioquia para que los ayudaran a activar una ruta de atención en las EPS y que estas cubrieran los exámenes de diagnóstico y posterior tratamiento. Pasó casi un mes hasta que ganaron esa pelea a las aseguradoras. En distintas instituciones se hicieron pruebas y optaron por hospitalizar a algunas pacientes que se agravaron y que tenían las lesiones más grandes para tomar muestras, hacer cultivos e identificar una micobacteria que casi no les da la cara.

—Las micobacterias son muchas, son más de 100, cualquiera de ellas podía estar generándoles la infección. Eran contados los casos de pacientes en quienes las coloraciones (de las muestras) fueron positivas, pero al analizarlas con diferentes especialidades, con microbiólogos, dejaban dudas acerca de si eran o no micobacterias no tuberculosas. Al no tenerla en los cultivos, al no poderle poner un nombre, pues obviamente dificulta el tratamiento. Siempre creímos que se trataba de una infección de micobacterias no tuberculosas, que se presentan con alguna frecuencia después de este tipo de procedimientos, en sitios en donde no se tenga tan adecuada asepsia, por ejemplo, donde pueda haber contaminación de material.

El doctor García recuerda lo desconcertante que fueron las últimas semanas por no tener resultados precisos. Dice que las micobacterias no tuberculosas son como primas de las bacterias que producen la tuberculosis, pero aunque se parezcan, son diferentes en la manera de infectar y enfermar. Asimismo, afirma que episodios infecciosos como este han sido esporádicos en Medellín en los últimos tiempos, pero que con tantas pacientes afectadas no se veía desde hace 18 años.

Mientras los especialistas esperaban un resultado y mantenían reuniones con las otras instituciones, en la Secretaría de Salud de Antioquia emprendieron acciones en contra del centro estético, pero en cuanto allí conocieron de las denuncias de algunas mujeres cambiaron de domicilio, señala la secretaria Ramírez. Esto impidió que se hicieran labores de inspección y vigilancia en el lugar, para verificar las condiciones o hacer análisis que permitieran dar con la causa de los daños.

La entidad puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, algunas víctimas han presentado denuncias penales y se espera que otras más lo hagan. Los presuntos responsables de estos procedimientos siguen siendo “objeto de búsqueda por parte de la secretaría para proceder a dar traslado a las autoridades competentes”.

Solo el pasado viernes se confirmó que en efecto se trata de una micobacteria no tuberculosa, así lo arrojó el resultado de cultivos de una paciente del doctor Juan Carlos Cataño, que se enviaron a la Corporación de Investigaciones Biológicas (CIB). El bicho, como lo llaman los médicos, es conocido como Mycobacterium chelonae, compatible con el tipo de lesiones que han presentado las pacientes.

La hipótesis más fuerte que se maneja hasta el momento, dice el doctor Montoya, es que los implementos que se utilizaban en el centro estético podrían estar contaminados por los microorganismos, que faltaba asepsia o que en la lipoinyección se transfirió grasa que pudo estar contaminada.

—En mi caso, empecé con mucho dolor desde el primer día que llegué a la casa, a los ocho días del procedimiento tenía mucho escalofrío y fiebre. Llamé al lugar, me dijeron que fuera, empecé con una coloración roja en los glúteos y me aplicaron antibióticos por la vena durante siete días. No vi ninguna mejoría, me decían que era normal, que el cuerpo estaba rechazando la grasa. Fui unas de las que empeoró, me hospitalizaron 15 días, en ese momento no podía caminar del dolor. No pude volver a mi trabajo por todo este proceso.

Alerta por sitios no aptos

Los relatos de este caso ponen sobre la mesa el persistente problema de los procedimientos estéticos realizados en sitios no aptos en la ciudad. Tras acciones de vigilancia y control de la Dirección de Calidad y Redes de Servicios de la Secretaría de Salud de Antioquia, entre el 1 de enero y el 15 de agosto pasado, se han cerrado diez establecimientos de este tipo, ocho por no estar inscritos en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), y dos por incumplir con los criterios de habilitación, solo uno subsanó los hallazgos y siguió funcionando. Además, a una clínica le abrieron procedimiento sancionatorio por incumplir criterios de habilitación y se encuentra en formulación de cargos.

Según Ramírez, la mayoría de estos establecimientos los han visitado tras denuncias de los afectados por complicaciones posoperatorias o posteriores al procedimiento realizado o por lesiones permanentes que les han quedado. Entre los hallazgos más comunes está la oferta de servicios de salud sin estar inscritos en el REPS ni tener servicios habilitados, el uso de equipos biomédicos sin registro sanitario expedido por el Invima, la falta de idoneidad del talento humano que ejecuta algunos procedimientos y la falta de información documentada de los procedimientos que realizan.

Justamente, estas consideraciones son las que las víctimas quieren que la justicia investigue en el centro estético Arte en tu Cuerpo. Sienten que hubo negligencia del lugar cuando ellas les informaron sobre los efectos del procedimiento y que las pusieron en un riesgo mayor con el suministro de medicamentos sin tener diagnósticos precisos, algunas tienen reportes de sobremedicación. Reprochan que hayan cerrado las puertas del sitio como si nada y que rompieran el contacto con ellas, no contestaron más sus llamadas ni sus mensajes.

Desde este medio tratamos de contactar a Mosquera y a la enfermera por medio de correos electrónicos, las redes sociales del centro estético y números telefónicos personales en los que hasta hace poco contestaban, pero no obtuvimos respuesta. Lo que sí escuchamos fueron audios en los cuales tranquilizaban a las víctimas y les daban instrucciones para calmar las molestias, como tomar medicamentos, aplicarse paños o untarse cremas. En uno de los audios, incluso, Mosquera le dijo a una paciente que las “transferencias de grasa no son muy recomendables”, pero que aún así las hacía. Dijo que las complicaciones le ocurrían “a una que otra” paciente, pese a que son múltiples las quejas que recibió, según las víctimas.

Por su lado, Damaris Romero Chamorro, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que tiene 900 miembros en todo el país, explica que procedimientos como la lipólisis, que en términos coloquiales es como “licuar o derretir la grasa” por medio de diferentes tecnologías, y la lipoinyección, que es inyectar la grasa extraída a otras partes del cuerpo como los glúteos, deben hacerse con metodologías y protocolos rigurosos de asepsia, en lugares acreditados, por cirujanos plásticos idóneos, con valoraciones previas de anestesiólogo y exámenes preparatorios. Además, enfatizó en que ante complicaciones no se deben iniciar tratamientos sin tener diagnósticos precisos.

Ahora que los médicos ya tienen mayores certezas sobre el agente que causó la infección en las mujeres, harán pruebas de sensibilidad de ese microorganismo a diferentes antibióticos para establecer el tratamiento más adecuado, teniendo en cuenta la situación de cada mujer, en vista de que a algunas les tuvieron que suministrar antibióticos empíricos ante la gravedad del caso. El doctor Montoya cree que es posible que el Mycobacterium chelonae deba atacarse dos o tres medicamentos dirigidos y que el tratamiento dure de entre 12 a 24 semanas.

Los médicos, la secretaria de Salud de Antioquia y la presidenta de la Sociedad reiteran el llamado a los ciudadanos para informarse muy bien antes de practicarse un procedimiento estético. Existen centros cosmetológicos autorizados para procedimientos de embellecimiento de carácter no invasivo, que no están obligados a inscribirse en el REPS y tienen los servicios habilitados.

También hay rutas y herramientas gratuitas para consultar la idoneidad, los títulos y la experiencia de los profesionales de esta rama. Desde la Secretaría recalcaron que las instituciones o profesionales con servicios de salud habilitados deben tener expuesto en un sitio de fácil acceso al público el distintivo conocido como la “estrellita”, que acredita que se encuentra autorizado para ofrecer dicho servicio.

Por lo pronto, ante la noticia alentadora de que ya hay un resultado, las mujeres esperan seguir recuperándose y que Mosquera, quien no aparece inscrita en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), les dé explicaciones. Esperan que la justicia obre y temen que los servicios de Arte en tu Cuerpo, que se ofrecían en gran medida a través de redes sociales, siga operando bajo otro nombre y afecte a más mujeres en la ciudad.

—Me parece muy importante que esto no quede impune porque somos demasiadas mujeres afectadas. Allá nos decían que éramos las únicas con problemas hasta que nos empezamos a ver tantas en ese lugar recibiendo medicamentos y con las mismas quejas. No se pueden ir como si nada.

Rutas para informarse o denunciar temas relacionados con procedimientos estéticos

Información de centros y profesionales: oscar.carrillo@antioquia.gov.co y siscrueantioquia@antioquia.gov.co

Sistema Rethus del Ministerio de Salud: http://web.sispro.gov.co

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS): prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiiva, Buscar Cirujano: https://cirugiaplastica.org.co/buscar-cirujano

Denuncias de lugares no autorizados en Antioquia

604 383 52 00 y gestiondocumental@antioquia.gov.co

