La ansiedad es una emoción secundaria, que todos experimentamos porque es de los seres humanos. Aparece cuando hay un evento futuro que me genera miedo, incertidumbre, peligro o amenaza, en ese momento, es completamente normal que aparezca.

(Lea también: ¿Cómo ayudar a una persona que sufre de ansiedad? Algo que no se debe tomar a la ligera)

El término ansiedad, se toma con ligereza y es un tema bastante importante, por esto, Tatiana Álvarez, psicóloga clínica de los Centros Médicos Colmédica, nos explica cuáles son los síntomas físicos y psicológicos de la ansiedad:

¿La ansiedad tiene síntomas físicos?

Esta patología es una de las situaciones de la salud mental, que más sintomatología presenta.

Los síntomas varían en intensidad y en cantidad, los más comunes son: Taquicardia, presión en el pecho, dificultad para respirar, temblor en el cuerpo, llanto recurrente y que no se puede parar.

Además, en el caso que la persona presente una patología de base como una migraña, molestias estomacales o fibromialgia, se exacerban los síntomas.

Es importante resaltar, que no es necesario que se presenten todos los síntomas, para tener un cuadro de ansiedad.

Síntomas psicológicos: Son lo que percibo, lo que me hablo a mí mismo, lo que pasa por mi mente y está relacionado con esa situación que sobre pensamos, por la que tenemos esa preocupación excesiva, ese miedo de lo que va a ocurrir, esas ideas negativas que pueden llegar a nuestra mente como una avalancha, donde una idea, o hasta una fecha, me puede llevar a mí, a la catástrofe más grande del mundo.

¿Qué tipos de ansiedad existen?

También, explicó Tatiana Álvarez, psicóloga clínica de los Centros Médicos Colmédica, que la ansiedad hay que analizarla desde lo adaptativo y lo patológico.

La ansiedad desde lo adaptativo, es una emoción, que llega y altera mi sistema nervioso central, nos dice: prepárese, póngase en marcha, hay una situación que no está funcionando bien y ese es el riesgo o el peligro que mi cuerpo está viendo, por lo que me prepara a actuar de una manera más rápida, hace que me movilice y genere acciones, para cambiar ese posible escenario futuro tan terrible, que estoy evidenciando en mi mente.

La ansiedad desde lo patológico, genera un desajuste o deterioro en algunas áreas de la vida como en lo familiar, pareja, deportivo, laboral.

Es el caso en que, debido a una situación inicial que me genera ansiedad, afecto 3 o 4 áreas de mi vida, allí, se requiere un tratamiento especializado por parte de los profesionales de salud mental.

Cuando no es una emoción que llega, actúa y se va, sino que me sobre pasa y no puedo procesar y enfrentar, sino que se queda conmigo más del tiempo que debería y afecta otras áreas de ajuste, tenemos una ansiedad patológica

Mitos sobre la ansiedad

Tatiana Álvarez, psicóloga clínica de los Centros Médicos Colmédica, nos explica la importancia de trabajar alrededor de los mitos que existen en torno a la salud mental y a la ansiedad:

• Creer que tenemos ansiedad por la falta de actitud hacia la vida.

Pensar que no tenemos ansiedad, sino que hace falta ponerle ánimo, ser más fuerte.

• La ansiedad se cura con medicación únicamente.

Es el médico psiquiatra quien da el tratamiento adecuado, en el caso que sea farmacológico, sólo él puede hacerlo.

• Si evito el tema que me genera ansiedad, la ansiedad se va a ir.

La única manera para ir tratando la ansiedad es enfrentándola, mediante una exposición gradual a aquellos temas que me generan incomodidad.

¿Qué herramientas nos sirven para lidiar con la ansiedad?

Si es ansiedad adaptativa, es decir, es una emoción que altera mi Sistema Nervioso Central por alguna circunstancia, es fundamental aprender a respirar.

Para el caso de la ansiedad, es importante entender y manejar la respiración diafragmática o 4×4, en todo momento, no durante la crisis, esta respiración consiste en inhalar en 4 tiempos, sostener el aire en 4 tiempos y exhalar en 4 tiempos.

