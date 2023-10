La práctica de procesos quirúrgicos con fines estéticos en Colombia es cada vez más común. En los últimos años han aumentado las consultas de hombres y mujeres a clínicas estéticas, buscando asesorías con la intención de practicarse alguna cirugía plástica para darle otra apariencia a alguna parte de su cuerpo.

Una encuesta global, realizada recientemente por la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) reveló que Colombia es uno de los países 10 donde más se practican procedimientos estéticos y cosméticos, y que este tuvo un incremento del 31% en relación al año pasado.

Solamente en 2022, según arrojó la encuesta, en Colombia se practicaron 732.783 procedimientos estéticos. De estos, 466.457 fueron quirúrgicos y 266.330 no quirúrgicos.

Las intervenciones quirúrgicas más comunes fueron la liposucción (79.708), las cirugías de aumento mamario (63.204), los glúteos (55.667), la abdominoplastia (41.087) y el levantamiento de senos (33.028); y los procedimientos no quirúrgicos que más se practicaron los colombianos y colombianas fue la aplicación de toxina botulínica (96.368), ácido hialurónico (71.734), reducción de grasa (33.445), tensado de piel (19.162) y tratamientos para mejorar la apariencia de la celulitis (14.323)

Es por este motivo, que María Isabel Cadena, presidenta de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, en entrevista con El Tiempo compartió cinco consejos que ninguna persona, esté o no punto de practicarse un proceso estético, debe pasar por alto.

“Primero el paciente debe decidir qué tipo de cirugía se va a realizar y buscar su cirujano. Hablaré de los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que es una sociedad científica donde los doctores, de manera voluntaria, hacen un proceso para ingresar mostrando todos sus diplomas, sus credenciales y siguiendo un proceso muy detallado o estricto”, señaló Cadena.

Además, intentó precisar, que con esto no está queriendo decir que los médicos que no hacen parte de este grupo, no estén capacitados para realizar estas cirugías. Sin embargo, cree que al hacer parte de esta entidad, que dice estar vigilada por el Estado, los pacientes podrán practicarse sus cirugías o tratamientos con mayor tranquilidad.

Para los casos donde el médico no está allí, es importante que los pacientes busquen el nombre del médico con que desean contratar sus servicios, en el Registro de Talento Humano en Salud, para así asegurarse de que cuenta con los estudios y permisos necesarios para hacerlo.

En segunda medida, explica Cadena, es importante conocer muy bien en lugar donde se nos va a practicar la cirugía. “En Colombia las clínicas, deben tener una estrella de habilitación, que es lo que entrega la Secretaría de Salud Municipal o Departamental, dependiendo de cada región, y esa estrella, pues debe decir que está habilitada para realizar este tipo de procedimientos. Este punto le cuesta más dificultad, sobre todo a los pacientes extranjeros. Entonces, siempre intentamos explicarles que revisen que esa clínica u hospital tenga estos permisos para realizar la cirugía”, explicó.

También es importante la ética médica. Confíe en el diagnóstico del cirujano plástico cuando le digan que no puede practicarse más de una cirugía en una sola intervención o que su cuerpo no está en condiciones de someterse a uno de estos tratamientos.

Llevar a cabo una cirugía de tal nivel, requiere exámenes previos. Desconfíe si no le practican ninguno o si no arroja ningún riesgo, cuando usted sabe que presenta alguna enfermedad crónica o que puede comprometer su salud durante la operación.

Busque de dos a tres opiniones. No se quede con lo que le diga un solo especialista. Comparar sus diagnósticos le permitirá tomar la mejor decisión. Tampoco dude en preguntar todo lo que le cause dudas, no se canse de hacerlo y si el profesional se molesta, contesta a medias o no sabe qué decirle, podría ser una señal de que no es la persona indicada para hacer la cirugía.

Trate de identificar los materiales de los que están hechas las prótesis, si es el caso, o los materiales con los que vayan a realizar el procedimiento, para que pueda saber qué tan invasivos son, su calidad, si están avalados, para que estos no causen daños posteriores a su organismo.

Además, una vez concluida la intervención, el médico deberá de estar siempre muy pendiente de su proceso de recuperación, porque de esto dependen los buenos resultados y evitará cualquier complicación durante la recuperación.

