El caso del hincha bogotano de Millonarios Javier Acosta, de 36 años, conmovió al país y al mundo del fútbol colombiano. Por eso Radamel Falcao García y el técnico Alberto Gamero se contactaron con este luchador para dejarle un emotivo mensaje.

Tras confirmarse que tuvo el permiso para practicarse la eutanasia con el objetivo de poder descansar, el seguidor de corazón del equipo ‘Embajador’ contó su historia y pudo tener contacto con los referentes azules.

Después de sufrir un accidente que lo dejó en silla de ruedas, Javier contrajo una bacteria en una piscina, lo que, según el diagnóstico médico, terminó convirtiéndose en un cáncer en la sangre. Cinco años de lucha.

“Hicieron otro raspado, me iban a hacer una cirugía para quedar bien, pero la bacteria es tan fuerte que me acabo con los cultivos y los huesos”, dijo Javier tras llevar un mes en el hospital.

Acosta se sometió a varios exámenes y tras recibir los resultados, el hincha de Millonarios se despidió de sus amigos, familia y seguidores por medio de una transmisión en su perfil de Facebook.

Javier contó que, a pesar de los esfuerzos médicos, su salud continuó deteriorándose, por lo que ya había tomado la decisión de cuál era el paso a seguir. El viernes 30 de agosto, a las 12 del medio día, le aplicarán la eutanasia.

“Lo más duro es que me van a practicar la eutanasia… una inyección que me colocan y me voy a descansar”, añadió.