El Estado colombiano ofreció disculpas públicas por la desaparición forzada del soldado Óscar Iván Tabares Toro, ocurrida en 1997, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida en mayo de 2023.

El acto solemne se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2025 en Medellín, con la presencia de altos funcionarios del Gobierno y familiares de la víctima, y representó un ejercicio de memoria, verdad y dignidad.

Tabares Toro, quien pertenecía a la Escuela de Artillería General y estaba asignado al Batallón de Contraguerrillas No. 20, desapareció en el departamento del Meta el 28 de diciembre de 1997.

Pese a las investigaciones internas, el caso permaneció en la impunidad y su paradero continúa siendo desconocido después de 28 años. La Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por violaciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal del soldado, así como por la afectación a los derechos de sus familiares.

Lee También

Durante la ceremonia se destacó el papel de María Elena Toro, madre del soldado, cuya lucha simboliza la resistencia de miles de familias afectadas por la desaparición forzada.

Con este perdón público, el Estado reafirmó su compromiso con la reparación integral y la no repetición de estos hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.