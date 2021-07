El comentario lo hizo Jorge Cárdenas a modo de crítica por la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia, pero habría pasado desapercibido de no ser porque citó la cuenta de Twitter de la actriz porno Esperanza Gómez.

“Aceptar a Deyanira Gómez como víctima es como hacer pasar a @EsperanzaGomez como virgen”, fue lo escribió Cárdenas, pulla que desató todo tipo de comentarios a favor y en contra.

Esto, porque mientras varios usuarios lo tomaron como una opinión jocosa y hasta le siguieron la cuerda, a otros, por el contrario, les pareció que era un “comentario misógino” contra una mujer que nada tiene que ver con el tema en mención.

Por eso, entre los más de 70 comentarios que le dejaron a Cárdenas, hubo algunos en los que lo atacaron por su férrea defensa al expresidente Álvaro Uribe Vélez, del que ya había dicho “es inocente” de los delitos por los que se le acusa: presunto fraude procesal y soborno a testigos.

Aceptar a Deyanira Gomez como víctima es como hacer pasar a @EsperanzaGomez como virgen.

En fin, así es la “justicia” de nuestro país. https://t.co/1MtWqHCH7k — JorgeCardenas (@cardenasjorgee) July 23, 2021

Jorge Cárdenas y la propuesta política que le hizo Álvaro Uribe

Hay que recordar que Cárdenas, crítico del senador Gustavo Petro, estaría contemplando la propuesta que le hizo en una entrevista el mismo exsenador Uribe, y es que se anime a postularse como candidato al Congreso para las elecciones de 2022.

Según dijo el actor y hoy opinador político en las redes, en diálogo con el periodista Juan Diego Alvira, la respuesta que le dio en un principio fue que “si usted me lleva de su mano y me explica, yo puedo pensar la situación y ver cómo sería este tema”.

Ahora, mientras se define si se lanza como candidato, Cárdenas cuestiona todo lo que tenga ver en contra del expresidente, así le toque burlarse de la castidad de Esperanza Gómez con tal de hacerse notar en las redes, ya que en la pantalla chica no se volvió a ver.

Y no es porque él no quiera, pues según dijo actualmente está dedicado de lleno a los negocios que tiene en Estados Unidos y México, y aunque le han llegado propuestas para trabajar en televisión los proyectos no lo han convencido como para alejarse de su hogar y regresar a Colombia.