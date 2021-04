green

Desde hace algunos meses que Jorge Cárdenas se ha convertido en un hombre que provoca discordia entre los actores que opinan de política en sus redes sociales. Él, que se ha declarado seguidor de las propuestas del Centro Democrático y defensor del gobierno de Iván Duque, no descarta la opción de lanzarse para el Congreso en el 2022.

La propuesta inicial la lanzó el expresidente Álvaro Uribe Vélez hace algunas semanas, cuando señaló que le gustaría ver al actor y a otros personajes que nunca han estado relacionados con la política como senadores.

En una charla con Juan Diego Álvira, el actor vallecaucano reveló que luego de lanzar ese anunció en una entrevista, fue el mismo Uribe quien se comunicó con él para saber su opinión sobre esta idea.

Según Cárdenas, la respuesta que él le dio fue que “si usted me lleva de su mano y me explica, yo puedo pensar la situación y ver cómo sería este tema. Pero a mí lo que me interesa es cómo puedo ayudar a la gente, a unir fuerzas a unir gente”, aunque añadió que “gracias a Dios tengo suficientes ocupaciones para meterme en ese chicharrón“.

Lo que sí dejó claro el esposo de Ana Lucía Domínguez es que “yo nunca en mi vida he pensado en lagartear un puesto político porque lo que mas odio son los lagartos”, sin señalar a nadie.

Otro de los aspectos que enalteció el también cantante es que “la política como ejercicio me parece difícil y hay que tener un cuero duro“, aunque él ya ha empezado con sus opiniones en Twitter, plataforma en la que opina de constantemente, aunque había dicho que no volvería a hablar de política.

Jorge Cárdenas, quien habló de Petro en otra entrevista, también contó que ha pasado los últimos días en Antioquia, pero que no se ha reunido con el expresidente Álvaro Uribe ni ha tenido algún tipo de acercamientos, sino que está junto a su esposa pasando un tiempo familiar.

Lo que sí reconoció es que el actor es que está trabajando “activamente de la mano de un senador sobre un proyecto de ley que se va a conocer muy pronto. Si eso me demuestra que tengo las condiciones para hacerlo lo voy a hacer, si siento que no tengo la energía para hacerlo solamente apoyaré a alguien que sí quiera estar allá“.

De hecho, ya hizo sus primeros pinitos en la política y ayudó a formar una reunión del gremio de artistas con funcionarios del Gobierno Nacional, razón por la que, él cree, “gracias a esa unión se pudieron solucionar varios problemas del sector y muy posiblemente fue que al expresidente Uribe le pareció una buena idea proponer mi nombre“.

Esta fue la charla entre el presentador de Noticias Caracol y Jorge Cárdenas en Instagram.