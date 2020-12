green

Durante una conversación con el programa ‘La Red‘, el cantante aseguró que tomó la decisión de alejarse de los temas políticos, pues entiende que él no tiene el tiempo suficiente para dedicarse a esta actividad; esto se debería a que debe atender el negocio que tiene y que es a fin a Petro.

Lo anterior habría sido producto de las controvertidas declaraciones que ha hecho Jorge Cárdenas en Twitter, que lo han vuelto tendencia en varias oportunidades; incluso, hace algunos días insultó a una seguidora en dicha plataforma.

El empresario, que se desquitó de cuando Garzón lo llamó huesazo, también le dijo al medio que los insultos que recibe en redes sociales se han convertido en amenazas, aunque no las considera de gravedad; no obstante, la Policía se ha ofrecido a custodiarlo.

“Nunca he sido una persona de andar escoltada, ni mucho menos”, explicó Cárdenas, quien de paso aclaró que no piensa emprender una carrera política, pues para eso hay que tener “el cuerdo duro”, y él no lo tiene.