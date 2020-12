green

En una entrevista con ‘Lo sé todo’, el también artista confesó ese episodio de su vida en el que pasó un mal rato con su esposa por cuenta de las fiestas y el licor.

Diomedes Dionisio comenzó contando que es habitual que haya desorden cuando está “con amigos, en reuniones, en fiestas y los tragos pa’ allá y los traguitos pa’ acá”.

Hace unos meses, antes de la pandemia cuando estaban terminando los carnavales de la Costa Caribe tuvo una de esas fiestas en la casa de un “compadre” y allí se quedó dormido. Así continuó su relato:

“Cuando me levanté era muy tarde y me sentía un poco mareado. Era irresponsabilidad mía coger la llave del carro e irme para la casa… Pero como ustedes las mujeres son malpensadas, mi esposa pensó quizá que locura, dónde me quedé durmiendo y eso fue un lio; casi de divorcio y todo”.

El cantante, que vivió difícil momento económico por la pandemia, admitió que sí ha cometido errores porque “nosotros como carne vivimos embarrándola, vivimos haciendo y deshaciendo”, afirmó, aunque no dijo que haya sido con mujeres; sin embargo, sí confesó que ha pedido perdón cuando eso pasa: “Si no me perdonan, igual ya estoy yo tranquilo”.

Al programa de entretenimiento le contó que con un “vallenatico romántico” y flores logró reconciliarse con su esposa, al tiempo que entonó: “No vuelve a pasar, perdóname…”.

Estas son algunas imágenes de la pareja, que tiene tres hijas:

