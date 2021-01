Y fue, precisamente, cuando habló de “personas del deporte”, que nombró al analista deportivo Carlos Antonio Vélez, padre del entrevistador, Luis Carlos Vélez, director de la emisora.

Luis Carlos Vélez, por su parte, le dijo a su mesa de trabajo que él no sabía nada de este guiño de Uribe a su padre y explicó que no se veía con su papá desde el año pasado.

Otros de los nombres a los que le gustaría ver en el Senado mencionados por Uribe fueron el actor Jorge Cárdenas, en representación de la cultura y el arte; o el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, por “su juventud”.

Ese listado final de personas para el Senado, con la aprobación de Álvaro Uribe y su partido, se demora, según dijo el expresidente, que insistió en algo que dijo al principio de la entrevista, y es que tanto quienes conformen su lista al Senado como el candidato presidencial por el partido Centro Democrático al final del 2021 sean personas que “puedan mostrar una nueva tendencia en la reducción de la pobreza”.

“Tomás no aspira a presidencia y yo le creo”, dijo Álvaro Uribe en la entrevista con La FM, y dijo que en su círculo familiar, su hijo mayor ha insistido en que no le interesa aspirar al cargo más importante del país, pese a que personajes como el abogado Abelardo de la Espriella y políticos de renombre han sugerido el nombre de Tomás.

Y ya en la respuesta, Uribe Vélez hizo un recuento de cómo sus hijos “han trabajado desde que aprendieron a caminar” y se han preparado académicamente bien, al punto que siguen estudiando.

Uribe dice que desde pequeños, sus hijos le ayudaban a ordeñar vacas y hacer tareas de la finca y que aunque la teoría de sus hijos sobre “capitalismo consciente” es buena, dice que su hijo no quiere lanzarse a esa gesta.

“Me parece que cuando [Tomás] dijo eso [que no aspira a la presidencia], me parece muy bien que lo cumpla”, señala Uribe, y agrega: “Al escucharlo allá en privado, en familia, yo sé que esa no ha sido una estrategia electoral [negar que esté interesado] sino que es de verdad”.