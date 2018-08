““El periodismo es libre o es una farsa”. Rodolfo Walsh. No le temo al odio de ciertos periodistas, me preocupan sus efectos”, escribió Macías en su red social y las reacciones no se hicieron esperar tanto de detractores como de sus seguidores.

“El periodismo es libre o es una farsa”. Rodolfo Walsh. No le temo al odio de ciertos periodistas, me preocupan sus efectos. — Ernesto Macías Tovar (@ernestomaciast) August 12, 2018

El presidente del Senado no ha parado de sonar luego del discurso que entregó el 7 de agosto en la que criticó fuertemente la gestión de Juan Manuel Santos. Cabe recordar que ese día despertó muchas críticas y comentarios de apoyo.

A partir de ese día, de él han hablado el caricaturista Vladdo, el senador Gustavo Petro y hasta los periodistas deportivos tuvieron palabras para Macías.

Ante las críticas, el senador se pronunció y dijo: “En mi discurso a nadie insulté, a nadie ultrajé. Simplemente leí las cifras del Gobierno saliente. Es la realidad del país”.

El artículo continúa abajo

Su discurso fue halagado por el expresidente Álvaro Uribe, quien en la reunión privada de la bancada del Centro Democrático dijo: “yo le digo, fríamente, sin emociones, es absolutamente necesario. Era necesario”, de acuerdo a un video, exclusivo, obtenido por Noticias Uno.