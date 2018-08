Algunos de ellos ya habían utilizado sus redes sociales para mostrar sus posiciones políticas, pero otros se habían mantenido al margen de este tema tan espinoso. Sin embargo, lo dicho por Macías los motivó a expresarse.

Estos son los periodistas deportivos que criticaron el discurso del presidente del Congreso:

Más allá de cualquier color o partido político, es una vergüenza el discurso del presidente del Senado Ernesto Macías. No se puede hacer quedar tan mal un país que tiene muchas cosas buenas

Desaprovechó un momento único, el momento de hablar de unión nacional para dedicarse a destrozar al presidente saliente… Desastroso señor presidente del senado. MI país no es tan terrible como usted dice, según usted me debería mudar y no vivir feliz en nuestra capital.

— Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) August 7, 2018