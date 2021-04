green

El presidente Iván Duque ha recibido fuertes críticas desde que se presentó la reforma tributaria, aunque reconoce que no sabe cómo llegó el artículo que le pone IVA a los servicios funerarios en Colombia.

Entre las muchas propuestas que han nacido desde que se hizo pública esta ley que aún está en estudio, el expresidente Álvaro Uribe ha sido uno de los que se ha manifestado en contra de lo que está allí expuesto. En sus redes sociales ha comentado sus inconformidades y hasta publicó una alternativa en la que se mete con el bolsillo de las empresas.

En una reciente entrevista con Vicky Dávila, la periodista tuvo la idea de leerle a Duque algunas de las posiciones que Uribe Vélez había escrito en su cuenta de Twitter, pero el presidente se negó.

El hecho fue un rápido contrapunteó en el que Iván Duque, de quien algunos que antes lo apoyaban ahora rajan, reconoció que ya no lee los comentarios de las personas de esta ni de otras redes sociales.

Sin embargo, en su programa Prevención y Acción, el presidente Iván Duque está respondiendo las preguntas que, supuestamente, los colombianos le hacen sobre la pandemia y estas se harían en las redes sociales.

En esa misma charla con la periodista bugueña, Iván Duque habló sobre la ausencia de impuestos a las iglesias, aunque eso no es contentillo para algunos líderes religiosos, quienes están invitando a los colombianos a que marchen ante los aumentos que les traerá la reforma tributaria.

Duque se niega a que Vicky Dávila le lea tuits de Uribe

Aunque la mayoría de la entrevista se reveló hace un par de días y levantó polémica por las declaraciones del presidente de Colombia, solo hasta este lunes se conocieron las imágenes de lo que pasó en la Casa de Nariño.

Así fue el momento en el que Iván Duque le dijo “no” a la idea de Vicky Dávila en la charla sobre la reforma tributaria.

Vicky Dávila: Le leo algunos trinos del expresidente Álvaro Uribe

Iván Duque: No me lea trinos, Vicky…

V.D.: No, pero son del expresidente Uribe

I.D.: No me lea trinos, no me lea trinos…

V.D.: Le leo dos chiquitos

I.D.: Tranquila, no me lea trinos

V.D.: Uno chiquito, uno…

I.D.: Yo no leo Twitter…

V.D.: Pero le leo uno…

I.D.: Tranquila, tranquila

V.D.: ¿En serio? ¿No le leo el de Uribe?…

I.D.: No me lea trinos, no me lea trinos…

V.D.: ¿En serio?

I.D.: Sígame haciendo preguntas y acá estamos conversando