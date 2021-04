green

El expresidente Álvaro Uribe Vélez salió en defensa de la tan cuestionada reforma tributaria y dijo, por medio de un comunicado, que el proyecto de recaudo que presentó el Gobierno es necesario para “ampliar el Ingreso Solidario, apoyar a los pobres, a los desempleados, a las mujeres, a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, a los trabajadores de empresas afectadas por la pandemia”.

Con este argumento de por medio, el jefe del partido de Gobierno expuso la propuesta con la que desde el Centro Democrático quieren evitar que la reforma tributaria se hunda antes de tiempo.

Allí, el expresidente habla de “un proyecto de 12 billones de recaudo, que no mueve el IVA, no les cobra a los servicios públicos, tampoco a más pensiones de las que ya pagan, no impone cargas a los reducidos salarios de los ciudadanos de ingresos medios”.

Además, Uribe promete que su plan de ajuste “no afecta a los alimentos”, y pide que las empresas “paguen el 33 % de renta” durante 3 años, y que luego de ese tiempo “vuelvan al 30 %”.

En la propuesta también se habla de prorrogar el impuesto a los altos patrimonios, de una contribución con “una tarifa extra” a personas con ingresos de más de 64 millones de pesos al año, así como de pedir “más contribución” al Banco de la República.

Uribe propone más impuestos a bancos en la reforma tributaria

El expresidente también menciona a los bancos y les pide meterse la mano al bolsillo en medio de la crisis por la pandemia:

“Que el sector financiero contribuya con una tarifa extra y transitoria que ya pagan los bancos”.

Uribe, que se grabó en video para difundir su propuesta, pidió apoyar esta iniciativa, ya que desde varios partidos políticos le han hecho saber que no votarán la reforma tal cual como la presentó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Entre esos partidos están el Liberal y Cambio Radical, cuyos jefes, César Gaviria y Germán Vargas Lleras, advirtieron que el Gobierno apelaría a repartir mermelada con tal de sumar los votos que necesita.

En estas dos publicaciones puede ver la propuesta completa y las reacciones de quienes están en contra y a favor del proyecto.

Un esfuerzo por la pobreza, por la democracia, pagado exclusivamente por quienes más pueden pic.twitter.com/bxyEJmuln9 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 25, 2021