green

Álvaro Uribe manifestó en Blu Radio que el partido de Gobierno está de acuerdo con que se necesita una reforma tributaria en Colombia, pero sin tocar el bolsillo de la clase media.

Para explicar su idea, se refirió al video que publicó este fin de semana en el que propone que el recaudo sea de 12 billones de pesos, casi la mitad del objetivo del Gobierno, quitando varios impuestos que el Ministerio de Hacienda planteó en el documento presentado al Congreso.

“Proponemos un proyecto que no mueva el IVA, que no le cobre a los servicios públicos, tampoco a más pensiones de las que ya pagan; un proyecto que no impone cargas a los reducidos salarios de los ciudadanos de ingresos medios, que no afecte a los alimentos”, dijo el expresidente en su grabación.

Afirmó en la radio que la reforma tributaria debe enfocarse exclusivamente a los que más dinero tienen, aunque aseguró que serían normas transitorias que también afectarían a los bancos.

El también exsenador agregó en la emisora que quieren ayudar a que el presidente Iván Duque llegue a consensos con diferentes partidos para que se admitan varios cambios tributarios; incluso, dijo que le “rogó” al Gobierno no presentar el proyecto sin antes revisar los puntos más polémicos.

“Dijimos: ‘Nosotros no queremos mortificar, apoyamos al Gobierno; lo que queremos y necesitamos es el éxito del presidente Duque. No lo presenten así, eso generará un gran rechazo popular’. En el Congreso no lo aprueban así. Castigan al partido, castigan al Gobierno”, declaró Uribe.

Este es el tercer llamado que hace el líder del Centro Democrático para que el Gobierno desista de gravar salarios, pensiones y servicios públicos de los estrados 4, 5 y 6.

No obstante, el presidente Iván Duque sigue defendiendo el proyecto presentado al Congreso, aunque reconoció que no está de acuerdo con algunos puntos como el IVA a servicios funerarios.