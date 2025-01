Una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo es lo que se está viviendo actualmente. Las familias están saliendo de sus casas como pueden: en canoas, ayudadas por la Fuerza Aérea, camiones o lo que encuentren.

Todas están llegando a Cúcuta, donde, con ayuda de la Alcaldía, los están reubicando en hoteles o coliseos, sin embargo, las imágenes que se conocen desde esa ciudad son preocupantes.

(Vea también: ¿Qué significa el decreto de conmoción interior? Petro lo analiza para el Catatumbo)

El mismo alcalde Jorge Acevedo se ha encargado de visibilizar la situación y él, como muchas personas y medios, compartieron estos videos:

¡Pido la solidaridad de los cucuteños y Colombianos! Esta noche siguen llegando camiones y volquetas con gente desplazada del Catatumbo. Es doloroso ver como dejan lo poco que tienen para salvarguardar sus vidas. Para mañana tendremos a más de cinco mil personas que tenemos que… pic.twitter.com/xVmzNWnQXH — Jorge Acevedo (@Jorgeacevedocuc) January 20, 2025

#NorteDeSantander | Decenas de personas salen desplazadas en canoas desde el corregimiento La Gabarra, región del Catatumbo. pic.twitter.com/pVTPn5gttm — W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 18, 2025

A esta hora el alcalde Jorge Acevedo y su gabinete lideran la atención a más de 400 personas desplazadas que llegaron a Cúcuta, provenientes de la región del Catatumbo y son resguardados el palacio Municipal. Se espera que lleguen otras mil personas en las próximas horas. pic.twitter.com/Bri0FU8nVa — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) January 18, 2025

A esta hora veo que el alcalde de Cúcuta, @Jorgeacevedocuc está MUY solo. Ha tenido ayuda de algunos empresarios pero muy poca del gobierno nacional atendiendo la mayor crisis humanitaria del Catatumbo… se necesitan colchonetas urgente. Han llegado más de 6 mil personas… pic.twitter.com/mGgj41pXMk — María Camila Díaz Roa (@ma_camiladiaz) January 20, 2025

Aunque no se tiene claridad de cuántas personas han llegado en las últimas horas a Cúcuta, la realidad es que empieza a ser una crisis de gran magnitud por la cantidad de personas que se ven en las calles, en especial, familias con niños.

(Vea también: Exparticipante de ‘La voz kids’ fue desplazado por guerra en el Catatumbo)

“Se necesita que el Gobierno haga presencia, necesita no sentirse en manos de la guerrilla ni sentirse en manos de los unos o de los otros (…). Mientras el Estado no tome el control no hay nada que hacer, ellos van a seguir en el mismo sometimiento, esta es una tierra sin ley y se necesita la presencia del Estado”, dijo Jorge Acevedo, en W Radio, durante el fin de semana.

Y es que la respuesta del Gobierno no ha sido tan efectiva como se quisiera. Si bien el mismo presidente Gustavo Petro estuvo en el Catatumbo el pasado viernes y durante el fin de semana se vio la presencia del Ejército, las acciones humanitarias han estado enfocadas en ayudar a evacuar la zona y no a tomar el control.

Los enfrentamientos entre el Eln y las disidencias de las Farc no cesan y, según las cifras dadas a conocer por el alcalde de Cúcuta, son más de 80 personas las que han muerto en estos enfrentamientos ―aunque solo 33 han sido confirmadas por Medicina Legal―. Lo grave allí es que son las personas las que están quedando en medio del fuego cruzado.

Mientras no exista una solución al enfrentamiento armado en el Catatumbo, los desplazados van a seguir llegando a Cúcuta, razón por la que la Alcaldía hace un llamado a los colombianos que puedan hacer donaciones para poderles dar alimentos y un lugar dónde descansar a estas personas desplazadas.

Lee También

Dónde queda el Catatumbo

El Catatumbo es una región montañosa de Norte de Santander formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en donde diversos grupos armados ilegales se disputan el control territorial, de los cultivos de coca y de los corredores para el narcotráfico.

En los últimos años, el Eln y las disidencias de las Farc compartieron el territorio, pero desde el pasado jueves estalló una guerra que, dicen los expertos, estaba cantada y se sabía que en algún momento iba a empezar.

Además de la disputa entre estos dos grupos guerrilleros, también hay un ataque directo a los firmantes de paz que viven en el territorio y a los campesinos.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.